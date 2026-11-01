Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου

Το ατύχημα στις κυλιόμενες σκάλες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 6χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σε ατύχημα με κυλιόμενες σκάλες στη Θεσσαλονίκη.
  • Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο κατά τη διάρκεια βόλτας με τη μητέρα της.
  • Το μπουφάν της πιάστηκε στις σκάλες, με αποτέλεσμα να πέσει από τον πρώτο όροφο.
  • Κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ παρείχε πρώτες βοήθειες και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Η αξονική τομογραφία ήταν καθαρή, αλλά παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στιγμές αγωνίας έζησε μία μητέρα στη Θεσσαλονίκη, όταν η εξάχρονη κόρη της τραυματίστηκε σε ατύχημα με κυλιόμενες σκάλες στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν η μικρή βρισκόταν με τη μητέρα της για βόλτα και ψώνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μπουφάν της πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από το ύψος του ημιώροφου.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθαρά. Ωστόσο, παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση.

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