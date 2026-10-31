Στραγγαλισμός 80χρονου: «Βρήκα τις πόρτες ανοιχτές, ήταν πεσμένος κάτω»

Τι ισχυρίζεται ο 46χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία στο Γαλάτσι

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Πηγή: Ρεπορτάζ Παναγιώτης Μπούσιος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Στη Δικαιοσύνη για να δώσει εξηγήσεις έχει οδηγηθεί ένας ύποπτος για τον στραγγαλισμό ηλικιωμένου στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Οι αρχές δεν είχαν εντοπίσει ίχνη παραβίασης. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, ο δολοφόνος είναι πρόσωπο που είχε πρόσβαση στον χώρο του θύματος.

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Όσοι γνώριζαν τον 80χρονο, στο άκουσμα της είδησης ότι συνελήφθη ένα άτομο που κατηγορείται ότι τον στραγγάλισε μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ένιωσαν ότι δικαιώθηκε, έστω και λίγο, η μνήμη του.

Από τον περασμένο Ιούλιο, αστυνομικοί δεν είχαν σταματήσει να ψάχνουν στοιχεία.

Ποιον μπορεί να είχε ενοχλήσει ένας ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα, που ήταν τόσο αγαπητός στη μικρή γειτονιά του Γαλατσίου; Φαίνεται όμως ότι τα ελάχιστα χρήματα που είχε από τη σύνταξή του, περίπου 300 ευρώ, για κάποιους ήταν «δέλεαρ».

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ο 46χρονος καταγράφηκε από μια κάμερα να μπαίνει στο σπίτι στις 6 το πρωί, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος.

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Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον ηλικιωμένο ζωντανό.

 Δυο-τρεις φορές το θύμα είχε ζητήσει από τον 46χρονο να του κάνει κάποια «μερεμέτια» στο σπίτι, και έτσι είχε αποκτήσει πρόσβαση.

«Πήγα στο σπίτι του 80χρονου, αλλά δεν έκανα τίποτα. Τις πόρτες τις βρήκα ανοιχτές και ανέβηκα στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου. Τον είδα πεσμένο στο πάτωμα, αλλά δεν έκανα τίποτα και έφυγα» φέρεται να είπε ο 46χρονος στους αστυνομικούς.

Γαλάτσι: Συνελήφθη ύποπτος για τον στραγγαλισμό 80χρονου

Ο 46χρονος, αλβανικής καταγωγής, κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

 

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