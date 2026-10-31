Γαλλία: Διαδηλώσεις κι επεισόδια στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για την ακρίβεια που «καλπάζει»

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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο. Προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες

Όπως μετέδωσε η Μαρία Δεναξά στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο Παρίσι σημειώνονται επεισόδια, ενώ εκατοντάδες είναι οι ταραξίες σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα οι αρχές.

Γαλλία: Διαδηλώσεις κι επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις

 Σε πολλά σημεία της περιφέρειας του Παρισιού έχουν ανάψει φωτιές, και νεαροί έχουν επιδοθεί σε έναν «πόλεμο» με τις αστυνομικές αρχές. Πετούν μολότοφ και εύφλεκτα αντικείμενα, και η νύχτα φαίνεται ότι θα είναι μακρά.

Την ίδια ώρα, έχουμε συμπλοκές διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπως τη Μασσαλία, την Τουλούζη, τη Γκρενόμπλ, το Μπορντό.

 Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Κάδοι απορριμμάτων, στάσεις λεωφορείων, κάμερες βιντεοεπιτήρησης έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός, και στους δρόμους διεξάγεται ένας ανταρτοπόλεμος μεταξύ των νεαρών και των δυνάμεων της τάξης που κάνουν χρήση δακρυγόνων, ενώ έχουν επιστρατεύσει και υδροφόρα οχήματα καταστολής που εκτοξεύουν νερό υψηλής πίεσης για να διαλύσουν το πλήθος, σε πόλεις όπως είναι η Ρεν και η Λυών.

Πολυπληθείς ήταν για ένα ακόμη Σάββατο οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των «Κίτρινων Γιλέκων» και των συνδικάτων.

Οι αρχές κάνουν λόγο για 320.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα και 70.000 στο Παρίσι, ενώ οι διοργανωτές μιλούν για μισό εκατομμύριο διαδηλωτών, εκ των οποίων οι 200.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η κινητοποίηση του κόσμου που διαμαρτύρεται για την ακρίβεια που «καλπάζει», για την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και κατά του Εμανουέλ Μακρόν, Σάββατο με το Σάββατο αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Άλλωστε, οι εικόνες από τις διαδηλώσεις είναι αδιάψευστες.

Εκείνο που φοβούνται απόψε οι γαλλικές αρχές είναι τα καλέσματα που έχουν γίνει όλες αυτές τις μέρες από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε νεαροί να κατέβουν στους δρόμους μασκαρεμένοι «Halloween».

 

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