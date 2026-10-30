Η αστυνομία αναπτύχθηκε το βράδυ γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία της Πολωνίας μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρός του Δικαστηρίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της εθνικιστικής δεξιάς η οποία τον διόρισε όταν ήταν στην εξουσία, και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε ότι διακόπτει το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη, όπου μετέβαινε για επίσημη επίσκεψη και επιστρέφει επειγόντως στη Βαρσοβία.

Δεκάδες αστυνομικοί της μονάδας καταστολής των ταραχών εμπόδιζαν την πρόσβαση στον περίβολο του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας, σε πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Στόχος των διαδηλωτών, εδώ και εβδομάδες, είναι να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές, των οποίων την απομάκρυνση θέλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, ήταν ένα από τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των Βρυξελλών και των εθνικιστών, επισημαίνοντας επανειλημμένα την υπεροχή της πολωνικής νομοθεσίας έναντι αυτής της ΕΕ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπόσχεται να επιλύσει την κρίση.

Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του στο Δικαστήριο, δεν έχουν επικυρωθεί από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος τους εμποδίζει.

"Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας", έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X.

"Έπειτα από χρόνια ανομίας υπό το PiS, αυτή είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος".

Μία εκ των δικαστών αυτών, η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, ανακοίνωσε την αναστολή άσκησης καθηκόντων του προέδρου του δικαστηρίου, του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι.

Και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας τόσο του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι όπως και του αναπληρωτή του, του Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι. Ωστόσο, επικρατούσε σύγχυση.

Το δικαστήριο διέψευσε, καταγγέλλοντας "πραξικόπημα" στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Ο ιστότοπος του δικαστηρίου δεν ήταν προσβάσιμος σήμερα το βράδυ.

Στον λογαριασμό του στο X, το Δικαστήριο δηλώνει ότι ο πρόεδρος Σβιετσκόφσκι παραμένει στη θέση του και ότι η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα δεν μπορεί να αναλάβει προσωρινά ως επικεφαλής καθώς δεν έχει ορκιστεί ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας.

"Τουσκ προδότη", φώναζαν υποστηρικτές του PiS μπροστά από το δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρότι η αστυνομία εισήλθε στον περίβολο του δικαστηρίου, δηλώνει ότι δεν εισήλθε στα κτίρια του δικαστηρίου.

