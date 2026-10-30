Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Αστυνομία έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Γύρισε πίσω το αεροπλάνο του προέδρου Ναβρότσκι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 23:56 Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
30.10.26 , 23:48 Τα μοιραία λάθη σε Τολέδο και Τέμπη
30.10.26 , 23:31 Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
30.10.26 , 23:18 1% Club: Τρεις φιναλίστ, 30.000€ και ο γρίφος του 1%
30.10.26 , 23:10 Δανάη Μπάρκα: Το αστείο βίντεο για το ταξίδι του μέλιτος που δεν πήγε!
30.10.26 , 22:59 Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Αστυνομία έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο
30.10.26 , 22:55 1% Club: Η αποκάλυψη που ξαφνιάζει τον Πέτρο Πολυχρονίδη!
30.10.26 , 22:31 Θεσσαλονίκη: H Ελληνίδα «Μαρικάρμεν» που απέφυγε την έξωση χάρη στον κόσμο
30.10.26 , 22:30 «Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες: "Είμαι 150 κιλά και νιώθω τέλεια!"»
30.10.26 , 21:59 Έκρηξη Πλάκα: Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες - Το ποινικό τους παρελθόν
30.10.26 , 21:46 Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή ανάρτηση με τον σύντροφο και τον γιο της Πάρη
30.10.26 , 21:27 Στα 20 του έφτιαξε εταιρία drone για επιθεώρηση υποδομών
30.10.26 , 21:05 1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
30.10.26 , 20:28 Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο
30.10.26 , 20:05 «Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Όλγα Πολίτου: Η καριέρα, οι δύο γάμοι και η απώλεια του συζύγου της
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες και βίντεο AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αστυνομία αναπτύχθηκε το βράδυ γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία της Πολωνίας μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρός του Δικαστηρίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της εθνικιστικής δεξιάς η οποία τον διόρισε όταν ήταν στην εξουσία, και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Σάλος για το χτύπημα της Ρωσίας σε τρένο που πήγαινε στην Πολωνία

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε ότι διακόπτει το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη, όπου μετέβαινε για επίσημη επίσκεψη και επιστρέφει επειγόντως στη Βαρσοβία.

Δεκάδες αστυνομικοί της μονάδας καταστολής των ταραχών εμπόδιζαν την πρόσβαση στον περίβολο του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας, σε πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Αστυνομία έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Στόχος των διαδηλωτών, εδώ και εβδομάδες, είναι να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές, των οποίων την απομάκρυνση θέλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, ήταν ένα από τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των Βρυξελλών και των εθνικιστών, επισημαίνοντας επανειλημμένα την υπεροχή της πολωνικής νομοθεσίας έναντι αυτής της ΕΕ. 

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπόσχεται να επιλύσει την κρίση.

Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του στο Δικαστήριο, δεν έχουν επικυρωθεί από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος τους εμποδίζει.

"Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας", έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X.

"Έπειτα από χρόνια ανομίας υπό το PiS, αυτή είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος".

Μία εκ των δικαστών αυτών, η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, ανακοίνωσε την αναστολή άσκησης καθηκόντων του προέδρου του δικαστηρίου, του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι.

Και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας τόσο του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι όπως και του αναπληρωτή του, του Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι. Ωστόσο, επικρατούσε σύγχυση.

Το δικαστήριο διέψευσε, καταγγέλλοντας "πραξικόπημα" στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Ο ιστότοπος του δικαστηρίου δεν ήταν προσβάσιμος σήμερα το βράδυ.

Στον λογαριασμό του στο X, το Δικαστήριο δηλώνει ότι ο πρόεδρος Σβιετσκόφσκι παραμένει στη θέση του και ότι η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα δεν μπορεί να αναλάβει προσωρινά ως επικεφαλής καθώς δεν έχει ορκιστεί ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας. 

"Τουσκ προδότη", φώναζαν υποστηρικτές του PiS μπροστά από το δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρότι η αστυνομία εισήλθε στον περίβολο του δικαστηρίου,  δηλώνει ότι δεν εισήλθε στα κτίρια του δικαστηρίου.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Halloween
Κοσμος
Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά
Οι χώρες που ζητούν αποθέματα τροφίμων για 10 μέρες
Κοσμος
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Λαγκάρντ: Έκανε Επέβαση Αφαίρεσης Καρκίνου Του Δέρματος
Κοσμος
Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος
Σαρδηνία: Εστιατόρια Απαγορεύουν Τα Κινητά Στο Τραπέζι
Κοσμος
Σαρδηνία: Εστιατόρια απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι
Η. Παπανικολάου για διαφθορά και Σάντσεθ
Κοσμος
Ισπανία: Νέο πλήγμα για την Σάντσεθ η σιδηροδρομική τραγωδία
Σύγκρουση Τρένων Ισπανία: Πώς Σώθηκαν Από Θαύμα 4 Έλληνες
Κοσμος
Σύγκρουση τρένων Ισπανία: Πώς σώθηκαν από θαύμα τέσσερις Έλληνες
Σκότωσε Τον Εραστή Της Γυναίκας Του - Ήταν Με Τα Παιδιά Του
Κοσμος
Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
Καππαδοκία: Κατάρρευση Της Καμινάδας Της Νεράιδας - 2 Νεκροί
Κοσμος
Καππαδοκία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση της «Καμινάδας της Νεράιδας»
Σύδνεϋ 28η Οκτωβρίου
Κοσμος
Ο ελληνισμός του Σίδνεϊ τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top