Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram νέες εικόνες από την προσωπική της καθημερινότητα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, μαζί με τον γιο της, Πάρη. Η ανάρτηση έγινε το πρωί της Παρασκευής κι αποτύπωσε μια οικογενειακή στιγμή στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φαίνεται να κάθεται στον καναπέ έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη, ενώ οι δυο τους γελούν και παίζουν. Τη στιγμή απαθανάτισε η ίδια η Ιωάννα Τούνη.

Η λέξη που συνόδευσε μία από τις εικόνες ήταν «Λιώνω», αποτυπώνοντας την αντίδρασή της σε όσα έβλεπε μέσα στο σπίτι της.

Η νέα αυτή δημοσίευση, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προσωπική της καθημερινότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη σχέση που έχει αναπτύξει ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης με τον μικρό Πάρη και στην εικόνα που θέλησε να μοιραστεί η ίδια η Ιωάννα Τούνη με το κοινό της.

Η Ιωάννα Τούνη κι ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης διανύουν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, αποτελώντας ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Η σχέση τους βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους δυο τους να μοιράζονται συχνά κοινές στιγμές, ταξίδια και καθημερινές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον γιο της γνωστής influencer, τον Πάρη, καθώς συχνά καταγράφονται σε τρυφερά στιγμιότυπα και οικογενειακές εξόδους, όπως πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπου ο μικρός παρακολούθησε την εκδήλωση καθισμένος στους ώμους του.

Παράλληλα, το ζευγάρι πραγματοποιεί συχνά εξωτικές αποδράσεις και ταξίδια στο εξωτερικό, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, όπως στις αποδράσεις τους στην Κένυα και το Παρίσι.

Η Ιωάννα Τούνη δεν κρύβει τα συναισθήματά της για εκείνον, εκφράζοντας συχνά δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της μέσα από τρυφερές αναρτήσεις και αφιερώσεις.