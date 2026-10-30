Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, αναφερόμενος τόσο στην κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα όσο και στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως είπε, τον συνέδεε προσωπική φιλία από την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής στάθηκε αρχικά στον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την πορεία και το έργο του στη μουσική, ενώ ξεκαθάρισε ότι η σχέση και η συνεργασία του με την Άννα Βίσση αφορά αποκλειστικά τους ίδιους.

Μάρκος Σεφερλής για Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση

«Ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει τα πάντα – και για τη Βίσση – και για πολλούς καλλιτέχνες. Τον θεωρώ μεγάλη ευφυΐα στη μουσική, τον παραδέχομαι. Αν συνεχίσουν μαζί καλώς, αν όχι, είναι δικό τους θέμα. Δεν θα καθορίσω εγώ την πορεία κανενός. Εγώ κοιτάω τη δική μου πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Η αναφορά του Μάρκου Σεφερλή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε τη γνωριμία και τη σχέση τους από τα χρόνια που υπηρετούσαν μαζί στον στρατό. Όπως περιέγραψε, οι δυο τους είχαν περάσει μαζί τη θητεία τους από την πρώτη στιγμή της παρουσίασης.

Ο Μάρκος Σεφερλής στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας στενή σχέση μαζί του.

«Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτά που είδαμε να εμφανίζονται μετά τον θάνατό του. Ήμασταν μαζί φαντάροι, περάσαμε μαζί τους δύσκολους μήνες του στρατού μαζί γιατί μαζί παρουσιαστήκαμε, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, λεβέντης σε όλα του, με το σπαθί του, φωνάρα μεγάλη. Τον αγαπούσα με ένα πολύ απλό μήνυμα, ούτε φωτογραφίες αγκαλιά, “σειρούλα έφυγες νωρίς”», δήλωσε.

Η φιλία από τη στρατιωτική θητεία και το δημόσιο αντίο

Ο Μάρκος Σεφερλής περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε μια ουσιαστική σχέση από τα νεανικά τους χρόνια, δίνοντας έμφαση στη διακριτική στάση που επέλεξε να κρατήσει δημόσια μετά την απώλειά του.

Όπως προκύπτει από όσα είπε, ο ίδιος προτίμησε έναν λιτό αποχαιρετισμό, χωρίς δημόσιες φωτογραφίες ή εκτενείς αναρτήσεις, επιλέγοντας να εκφράσει το συναίσθημά του με τη φράση «σειρούλα έφυγες νωρίς».