Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»

Η σπόντα για όσους εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
30.10.26 , 19:05 Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
30.10.26 , 18:39 Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
30.10.26 , 18:38 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Διπλό ταμείο τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους
30.10.26 , 18:29 Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
30.10.26 , 18:06 Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:34 Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
30.10.26 , 16:41 Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου
30.10.26 , 16:40 Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
30.10.26 , 16:28 Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
30.10.26 , 16:25 Πλάκα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκος Σεφερλής αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη από την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας.
  • Εξέφρασε θαυμασμό για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, τονίζοντας ότι η σχέση τους είναι προσωπικό τους θέμα.
  • Αναφέρθηκε σε πρόσωπα που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πραγματική σχέση μαζί του.
  • Ο Σεφερλής προτίμησε έναν λιτό αποχαιρετισμό στον Μαζωνάκη, χωρίς δημόσιες αναρτήσεις ή φωτογραφίες.

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, αναφερόμενος τόσο στην κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα όσο και στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως είπε, τον συνέδεε προσωπική φιλία από την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής στάθηκε αρχικά στον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την πορεία και το έργο του στη μουσική, ενώ ξεκαθάρισε ότι η σχέση και η συνεργασία του με την Άννα Βίσση αφορά αποκλειστικά τους ίδιους.

Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»

Μάρκος Σεφερλής για Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση

«Ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει τα πάντα – και για τη Βίσση – και για πολλούς καλλιτέχνες. Τον θεωρώ μεγάλη ευφυΐα στη μουσική, τον παραδέχομαι. Αν συνεχίσουν μαζί καλώς, αν όχι, είναι δικό τους θέμα. Δεν θα καθορίσω εγώ την πορεία κανενός. Εγώ κοιτάω τη δική μου πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Σεφερλής.

«Δεν μπορώ να λέω ψέματα»: Θα κατέβαινε ο Μάρκος Σεφερλής στην πολιτική;

Η αναφορά του Μάρκου Σεφερλή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε τη γνωριμία και τη σχέση τους από τα χρόνια που υπηρετούσαν μαζί στον στρατό. Όπως περιέγραψε, οι δυο τους είχαν περάσει μαζί τη θητεία τους από την πρώτη στιγμή της παρουσίασης.

Ο Μάρκος Σεφερλής στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Μάρκος Σεφερλής στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας στενή σχέση μαζί του.

«Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτά που είδαμε να εμφανίζονται μετά τον θάνατό του. Ήμασταν μαζί φαντάροι, περάσαμε μαζί τους δύσκολους μήνες του στρατού μαζί γιατί μαζί παρουσιαστήκαμε, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, λεβέντης σε όλα του, με το σπαθί του, φωνάρα μεγάλη. Τον αγαπούσα με ένα πολύ απλό μήνυμα, ούτε φωτογραφίες αγκαλιά, “σειρούλα έφυγες νωρίς”», δήλωσε.

Η φιλία από τη στρατιωτική θητεία και το δημόσιο αντίο

Ο Μάρκος Σεφερλής περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε μια ουσιαστική σχέση από τα νεανικά τους χρόνια, δίνοντας έμφαση στη διακριτική στάση που επέλεξε να κρατήσει δημόσια μετά την απώλειά του.

Όπως προκύπτει από όσα είπε, ο ίδιος προτίμησε έναν λιτό αποχαιρετισμό, χωρίς δημόσιες φωτογραφίες ή εκτενείς αναρτήσεις, επιλέγοντας να εκφράσει το συναίσθημά του με τη φράση «σειρούλα έφυγες νωρίς».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Ράντου - Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Celebrities & Gossip Νεα
Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Η Επίσημη Αιτία Θανάτου Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Ο μικρός Ερμής ντυμένος για Halloween πριν το σχολείο
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026
Celebrities & Gossip Νεα
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Παπαγεωργίου: Με floral glamour σύνολο σε event - Μαζί της η αδελφή της
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
Στέλιος Μάινας
Celebrities & Gossip Νεα
Μάινας: «Έκανα αποχή από τη δουλειά μου, για να επανεξετάσω τα βήματά μου»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top