Ο Στέλιος Μάινας μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία του, για το λόγο που απείχε κάποιο διάστημα από το θέατρο, για τα εμπόδια που συνάντησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, καθώς και τον τρόπο που τα αντιμετώπισε, τονίζοντας ότι η επιτυχία είναι προσωρινή.

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy day για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ενώ αναφέρθηκε και στην επιτυχία, τονίζοντας ότι είναι κάτι παροδικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπισα δυσκολίες, όπως όλοι. Προχωράς σιγά σιγά και αν σου έρθούν τα πράγματα πολύ εύκολα, πρέπει να αναρωτηθείς και να αντιμετωπίσεις την επιτυχία που θα σου έρθει εύκολα σαν να είναι αποτυχία».

«Θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιλαμβάνεται συνέχεια ο κόσμος που έχει επιτυχία και να το ξέρει, είναι αυτό που λέγεται με κεφαλαία γράμματα προσωρινότητα. Σήμερα έχεις επιτυχία, αύριο ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο; Είχα πολλές αποτυχίες, μην κοιτάτε που δε φαίνονται, ήμουν τυχερός. H τύχη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας», συμπλήρωσε ο Στέλιος Μάινας.

Για τον λόγο που αποφάσισε να απέχει για ένα διάστημα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε ότι: «Έκανα μερική αποχή από τη δουλειά μου, για να επανεξετάσω τα βήματά μου».

Ο Στέλιος Μάινας μίλησε και το λόγο που δεν παραχωρεί συχνά δημόσιες συνεντεύξεις, τόνίζοντας ότι: «Πρέπει να αντιστεκόμαστε και να μην κουράζουμε τον κόσμο. Γιατί ακόμα και αν δεν το λέει ο κόσμος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πει "σταμάτα ρε φίλε, με έχεις κουράσει", να το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι».

Ενώ για όταν βλέπει επαναλήψεις από παλαιότερα τηλεοπτικά σίριαλ που πρωταγωνιστούσε, τα συναοσθήματά του είναι: «Γελάω. Όταν βλέπω κάτι πάρα πολύ παλιό, λέω "πώς περνάνε τα χρόνια, κοίταξε να δεις πώς πέρασε ο χρόνος σαν να ήταν νερό"».

Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη / Φωτογραφία: NDP

Εάν γύριζε το χρόνο πίσω και δεν ήταν ούτε συγγραφέας ούτε ηθοποιός ο Στέλιος Μάινας απολάκυψε ότι θα ήθελε να είναι... «Έδωσα δύο φορές εξετάσεις για να μπω στη Νομική, με παταγώδη αποτυχία και τις δύο φορές. Δεν μπήκα. Και πέρασα έτσι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Όπως τόνισε ο ταλαντούχος ηθοποιός, αγαπημένα του χόμπι είναι η συγγραφή και η ζωγραφική, αποκαλύπτοντας ότι τα έργα που έχει ζωγραφίσει είναι πολύ πρωτόλεια και εξομολογήθηκε ότι δε θα τολμούσε να τα δείξει σε κάποια έκθεση.

Ο Σήφης Μάινας με τη μητέρα του Κάτια Σπερελάκη και τον πατέρα του Στέλιο Μάινα / Φωτογραφία: NDP

Στο γιο του, Σήφη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, καθώς και στη σύζυγό του και ηθοποιό, Κάτια Σπερελάκη, αναφέρθηκε ο Στέλιος Μάινας στη συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day: «Δεν το επιλέγεις. Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά τι θα κάνουν», απατώντας στο γεγονός ότι ο γιος του επέλεξε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, συμπληρώνοντας ότι: «Μπορείς, δηλαδή, αλλά εγώ δεν ήθελα να πω στον γιο μου με τι θα ασχοληθεί. Τα παιδιά βλέπουν σε μία οικογένεια. Δεν καταλαβαίνουν νομίζετε τις δυσκολίες, τις ευκολίες, το συν και το πλην; Τα βλέπουν. Δεν μπορείς να εμποδίζει τα όνειρα των ανθρώπων. Η αποτυχία είναι εφαλτήριο, όχι η επιτυχία. Η επιτυχία σε κρατάει δέσμιο, η αποτυχία σου δίνει έναυσμα».

Τέλος, ο Στέλιος Μάινας μίλησε με ειλικρίνεια για την καριέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ομολογώ ότι η καριέρα που έχω κάνει οφείλεται στους συναδέλφους μου. Για χρόνια εμείς βρίσκαμε δουλειά από τα τηλεφωνήματα των συναδέλφων», ξεκαθαρίζοντας ότι δε στάθηκε ποτέ στα «πισωμαχαιρώματα».