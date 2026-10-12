Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα

Σπάνια εμφάνιση για το ζευγάρι

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Ο Στέλιος Μάινας καλεσμένος στο Πρωινό – 28/09/2026

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Ο Στέλιος Μάινας και η σύζυγός του, Κάτια Σπερελάκη, βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης «Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η παράσταση που έκανε πρεμιέρα στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βίλιας Χατζοπούλου, βασίζεται στο βιβλίο «Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015.

Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη. Σε μία κομψή, αλλά χαλαρή εμφάνιση, το ζευγάρι επέλεξε σκούρες αποχρώσεις σε ρούχα φθινοπωρινά.

Ο Στέλιος Μάινας εμφανίστηκε με μπλε παντελόνι και μπλουζάκι με γιακά, ενώ η Κάτια Σπερελάκη επέλεξε κόκκινο παντελόνι το οποίο συνδύασε με δαντελένια μαύρη μπλούζα και κόκκινη τσάντα.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και πολλές δεκαετίες κι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 37χρονο σήμερα Σήφη, ο οποίος ασχολείται με τη σκηνοθεσία. 

Δες το ζευγάρι Μάινα - Σπερελάκη:

Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα

Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα

Νίκος Διαμαντής-Ελένη Καστάνη-Στέλιος Μάινας-Κάτια Σπερελάκη

Νίκος Διαμαντής-Ελένη Καστάνη-Στέλιος Μάινας-Κάτια Σπερελάκη
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ
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