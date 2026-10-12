Σταμάτης Γονίδης: «Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας»

«Ο Γιώργος αν ήταν ζωντανός θα γέλαγε ακόμα».

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Political Stories»
Σταμάτης Γονίδης: «Δεν Eίμαι Φασίστας, Είμαι Αρτίστας»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταμάτης Γονίδης απαντά σε κατηγορίες σχετικά με τις δηλώσεις του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι το σχόλιο του ήταν χιουμοριστικό.
  • Δηλώνει ότι δεν είναι φασίστας αλλά αρτίστας, αναφερόμενος στην υποδοχή του Ηλία Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο.
  • Δεν έχει μετανιώσει για τις δηλώσεις του και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγε.
  • Επισημαίνει την καλλιτεχνική του ικανότητα και δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο Σταμάτης Γονίδης, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις και τοποθετήσεις του, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής απάντησε για πρώτη φορά αναλυτικά σε όσα του καταλογίστηκαν. Από τα σχόλιά του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ανακαλέσει όσα έχει πει, ακόμη κι αν ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται παρεξηγείται.

Αναφερόμενος αρχικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. «Δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω ότι πέθανε ο Γιώργος», εξομολογήθηκε. Όπως περιέγραψε, οι δυο τους συνήθιζαν να επικοινωνούν μέσα από το χιούμορ, τα πειράγματα και τα αστεία, χωρίς να παίρνουν ιδιαίτερα σοβαρά τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει τη δική του εξήγηση για την πολυσυζητημένη δήλωσή του, ανέφερε: «Αυτό που είπα για τον Μαζωνάκη το είπα με χιούμορ. Ο Γιώργος αν ήταν ζωντανός θα γέλαγε ακόμα».

Ο Σταμάτης Γονίδης υποστήριξε πως δεν περιμένει από όλους να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, ωστόσο δεν προτίθεται να αλλάξει τη στάση του. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε το δημόσιο καλωσόρισμα του Ηλία Κασιδιάρη από τον Σταμάτη Γονίδη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

«Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για τη στάση του και πως, ακόμη κι αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δε θα άλλαζε κάτι: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα».

γονιδης
Ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική του πορεία, υποστηρίζοντας πως υπάρχει κάτι που θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει: την ικανότητά του στο τραγούδι.

Όσο για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ο ίδιος με την πολιτική, ήταν κατηγορηματικός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα επέλεγε ποτέ να πολιτευτεί. «Αριστεροί, δεξιοί, εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο», ανέφερε.

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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
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