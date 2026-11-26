Με τη νέα BMW M 1000 RS, η BMW Motorrad παρουσιάζει την ισχυρότερη Hyper Naked μοτοσικλέτα στον κόσμο. Η νέα μοτοσικλέτα εφοδιάζεται με τον κινητήρα Superbike της BMW M 1000 RR, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 218 hp. Με την M 1000 RS, η BMW Motorrad ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία Hyper Naked. Η ισχύς συνδυάζεται με βάρος (πλήρως λειτουργική, χωρίς καύσιμο) μόλις 185 kg, η τεχνολογία Superbike συνδυάζεται με πιο όρθια θέση οδήγησης, ενώ οι κορυφαίες επιδόσεις συνοδεύονται από μια ιδιαίτερη, επιβλητική αισθητική. Με παραγωγή περιορισμένη στις 1.000 μονάδες, η M 1000 RS απευθύνεται σε αναβάτες που αναζητούν τις απόλυτες επιδόσεις και επιθυμούν να τις απολαμβάνουν στην πράξη.





Η BMW M 1000 RS αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση. Το RS προέρχεται από τη λέξη Rennsport (αγωνιστικός αθλητισμός) και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Με 218 hp, κορυφαία ακρίβεια και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, είναι η ισχυρότερη Hyper Naked μοτοσικλέτα στον κόσμο. Και επειδή πραγματική αποκλειστικότητα σημαίνει περιορισμένο αριθμό μονάδων, θα κατασκευαστούν μόλις 1.000 αντίτυπα. Υψηλότερες επιδόσεις. Πιο ξεχωριστός χαρακτήρας. Η απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας M.

Markus Flasch, CEO BMW Motorrad



Υψηλή τεχνολογία, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.



Η τεχνική βάση της BMW M 1000 RS είναι η BMW M 1000 R με το πακέτο M Competition. Τα μαρσπιέ M από τη BMW M 1000 RR και η αύξηση του ύψους της σέλας κατά 20 mm διαμορφώνουν μια θέση οδήγησης με κλίση προς τα εμπρός που υποστηρίζει την πρόσφυση του εμπρός τροχού σε σύγκριση με τη BMW M 1000 R, ενισχύοντας τον ασυμβίβαστα σπορ χαρακτήρα της M 1000 RS. Με βάση αυτή την τεχνική πλατφόρμα, η BMW δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη σπορ ταυτότητα της μοτοσικλέτας. Το πλήρες σύστημα εξάτμισης M από τιτάνιο συνδυάζει χαμηλό βάρος και υψηλές επιδόσεις. Τα ματ ανθρακονημάτινα αεροδυναμικά πτερύγια M με την επιγραφή RS προσφέρουν ξεχωριστή αγωνιστική εμφάνιση και παράλληλα επιτελούν αεροδυναμική λειτουργία. Η ουρά της BMW M 1000 RR φέρνει στην M 1000 RS σχεδιαστικά στοιχεία από τον κόσμο των Superbikes. Τα ματ ανθρακονημάτινα εξαρτήματα, το ρεζερβουάρ καυσίμου από βουρτσισμένο αλουμίνιο, τα νέα γραφικά και η σέλα M με επένδυση τύπου Alcantara και κεντητό λογότυπο RS ολοκληρώνουν την ξεχωριστή, επιβλητική εμφάνισή της.



1.000 μονάδες. Μέγιστη αποκλειστικότητα.



Η παραγωγή της BMW M 1000 RS θα περιοριστεί σε 1.000 μονάδες παγκοσμίως. Η μοτοσικλέτα θα είναι διαθέσιμη από τους επίσημους συνεργάτες της BMW Motorrad από τον Μάρτιο του 2027. Η λιανική τιμή στη Γερμανία διαμορφώνεται στα 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.





Τεχνικά στοιχεία

Κινητήρας :Υγρόψυκτος, τετρακύλινδρος εν σειρά -Κυβισμός 999 cc- Ισχύς 160 kW / 218 hp- στις14.500 rpm με ροπή 113 Nm στις 11.000 rpm- Συμπλέκτης Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης με σύστημα περιορισμού αναπήδησης του πίσω τροχού (μηχανικής ενεργοποίησης)

Κιβώτιο Κιβώτιο 6 σχέσεων μόνιμης εμπλοκής

Εμπρός ανάρτηση Ανεστραμμένο πιρούνι 45 mm με ρύθμιση προφόρτισης και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αποσβέσεων συμπίεσης και επαναφοράς Dynamic Damping Control (DDC)

Πίσω ανάρτηση Διπλό αλουμινένιο ψαλίδι, γόνατο ελατηρίου

με ρύθμιση προφόρτισης και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αποσβέσεων συμπίεσης και επαναφοράς Dynamic Damping Control (DDC)

Εμπρός φρένα Δύο πλευστά δισκόφρενα M 320 mm, με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες

Πίσω φρένο Δισκόφρενο M 220 mm, πλευστή δαγκάνα ενός εμβόλου

ABS BMW Motorrad ABS Pro (μερικώς integral)

Έλεγχος πρόσφυση BMW Motorrad DTC

Επιδόσεις

Κατανάλωση καυσίμου (WMTC) 6,5 l/100 km

Εκπομπές CO2 151 g/km

Επιτάχυνση 0–100 km/h 3,2 s

Τελική ταχύτητα 283 km/h



