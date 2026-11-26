Η τρίτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας e-POWER της Nissan αναδείχθηκε «Τεχνολογία της Χρονιάς 2027» στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο των 36ων βραβείων RJC Car of the Year, που διοργανώνει ο οργανισμός Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan (RJC), εκπροσωπώντας ερευνητές και δημοσιογράφους του αυτοκινητιστικού κλάδου.

Η σημαντική αυτή διάκριση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης απήχησης της τεχνολογίας e-POWER στην Ευρώπη. Από την παρουσίασή της στην ευρωπαϊκή αγορά το 2022, περισσότερα από 330.000 αυτοκίνητα e-POWER έχουν πουληθεί, ενώ κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι εκδόσεις e-POWER αντιπροσώπευσαν περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων των Nissan Qashqai και X-Trail στην Ευρώπη.

Συνδυάζοντας την ομαλή λειτουργία και την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ευκολία ανεφοδιασμού ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τεχνολογία e-POWER προσφέρει έναν εύκολο τρόπο μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

Ο David Moss, Senior Vice President, Research & Development, Nissan AMIEO δήλωσε: «Η διάκριση “RJC Technology of the Year” αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τη μοναδική υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan. Αυτό που όμως έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι τα οφέλη που αυτή η τεχνολογία προσφέρει στους πελάτες μας. Συνδυάζοντας την οδηγική αίσθηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, η τεχνολογία e-POWER αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για τους Ευρωπαίους οδηγούς. Η συνεχώς ανοδική πορεία της επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες εκτιμούν τεχνολογίες που κάνουν τον εξηλεκτρισμό πιο απλό και προσιτό».



Βραβευμένη τεχνολογία με επίκεντρο τον οδηγό

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα κίνησης, στην τεχνολογία e-POWER της Nissan, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ένας ιδιαίτερα αποδοτικός βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που τον τροφοδοτεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός απολαμβάνει την άμεση απόκριση, την ομαλή επιτάχυνση και την αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.Η τελευταία γενιά της τεχνολογίας e-POWER βασίζεται σε ένα νέο σύστημα κίνησης «5 σε 1», το οποίο ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα σε ένα ενιαίο, ελαφρύτερο και πιο συμπαγές σύνολο. Η νέα αυτή διάταξη συμβάλλει στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου, της ποιότητας λειτουργίας και των οδηγικών επιδόσεων.

Στην απόφασή της, η επιτροπή του RJC ξεχώρισε ιδιαίτερα τη βελτιωμένη απόδοση τόσο του βενζινοκινητήρα όσο και του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στην απονομή της διάκρισης.