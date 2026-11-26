«Όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Άριελ Κωνσταντινίδη. Η ηθοποιός η οποία ήταν και το πρώτο κοριτσάκι που έπαιξε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη το καλοκαίρι του 1981στο διάσημο μιούζικαλ «Άννυ» (Annie), που ανέβηκε στο Κηποθέατρο Αλίκη, με αφορμή τη νοσηλεία του συγγραφέα σε κλινική ύστερα από παρέμβαση της οικογένειάς του, εξέφρασε την άποψή της για το θέμα..Όπως είπε χαρακτηριστικά, o Γιάννης Παπαμιχαήλ κουβαλούσε δύο βαριά ονόματα στην «πλάτη του» και όλοι όταν αναφέρονταν σε εκείνον έλεγαν πως είναι ο γιος της Βουγιουκλάκη και του Παπαμιχαήλ.

Άριελ Κωνσταντινίδου/ ndpphoto.gr/ φωτογράφος: ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Στον Γιάννη Παπαμιχαήλ όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός ο άντρας αυτή τη στιγμή είναι 57 χρονών, δεν είναι ούτε γιος ούτε παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια αντί να είναι αυτόφωτος και να προσδιορίζεται ως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ήταν ο γιος της Αλίκης και του Δημήτρη. Κανείς δεν είναι στη θέση του και εγώ μπορώ να καταλάβω το βάσανο ενός ανθρώπου να μην μπορεί να είναι αυτόφωτος» δήλωσε η ηθοποιός.

Η ίδια μάλιστα παραδέχεται πως περνούσε το ίδιο με τη δική της μαμά την οποία σε παλαιότερη συνέντευξή της, έχει χαρακτηρίσει «νάρκισσο»

«Εγώ το είχα από τη μαμά του που δεν ήμουν δικό της παιδί κι όμως κουβαλούσα αυτό το προβοκατόρικο δικό της ως διάδοχος αλλά και πόσο εμπορικό ήταν αυτό, το οποίο όμως εμένα μου έκανε τεράστιο κακό γιατί δεν μπορούσα να αυτοπροσδιοριστώ. Και ήταν μια φήμη πριν από εμένα για εμένα. Έπρεπε συνεχώς να λέω “παιδιά δεν έχω σχέση. Ούτε θέλω, ούτε μπορώ ιδιοσυγκρασιακά να ανταποκριθώ σε αυτό”» είπε χαρακτηριστικά.

