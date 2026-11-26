Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης ερευνούν οι αρχές σε χωριό του Αγρινίου, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ανάμεσά τους και οι γονείς της 15χρονης, με την κατηγορία ότι εξέδιδαν το κορίτσι. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται εξελίξεις καθώς εκκρεμούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε χωριό του Αγρινίου και εντάσσεται στη διερεύνηση μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες ή επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Για αυτόν τον λόγο, εκτός από τις επτά συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, υπάρχουν και άλλα εντάλματα που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των κατηγορουμένων μπορεί να αυξηθεί.

Ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα

Η 15χρονη έχει ήδη μεταφερθεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία στην Πάτρα. Η ενέργεια αυτή αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, χαρτογραφώντας το εύρος της δράσης και εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.

