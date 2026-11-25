Προγραμματίζετε ένα ταξίδι τώρα τα Χριστούγεννα και αναζητάτε τις καλύτερες προσφορές σε διαμονή και ταξιδιωτικά εισιτήρια;

Η καλύτερη περίοδος για να κάνετε έγκαιρη κράτηση, να πετύχετε συμφέροντα deals και να προλάβετε την υψηλή διαθεσιμότητα για τα Χριστούγεννα του 2026, είναι από νωρίς το φθινόπωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Σημειώνουμε, ότι οι προσφορές σε δημοφιλείς προορισμούς εξαντλούνται γρήγορα, επομένως συνιστάται να ολοκληρώσετε το early booking σας άμεσα προτού αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές.

Προγραμματίζετε ένα ταξίδι τώρα τα Χριστούγεννα και αναζητάτε τις καλύτερες προσφορές σε διαμονή και ταξιδιωτικά εισιτήρια; Δείτε τα παρακάτω tips / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστούγεννα 2026: Κόστος και πακέτα διακοπών για το ταξίδι σας

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα προορισμών και τα κόστη κατά προσέγγιση, εάν κάνετε έγκαιρη κράτηση. Ενώ να σημειώσου ότι οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια, τις παροχές (όπως ημιδιατροφή, ρεβεγιόν), καθώς και το μέσο μεταφοράς που θα επιλέξετε:

Για μακρινούς προορισμούς, για παράδειγμα Νέα Υόρκη, Τυνησία, Μαρόκο ή Λαπωνία, το early booking συστήνεται να γίνεται έως μέσα Νοεμβρίου, καθώς οι θέσεις σε ναυλωμένες πτήσεις είναι περιορισμένες και πολλά ταξιδιωτικά πακέτα εξαντλούνται σύντομα. Σε τέτοιους προορισμούς με έγκαιρη κράτηση θα ξοδέψετε περίπου από 800€ έως πάνω από 3.000€

Όσον αφορά στα ταξίδια στην Ελλάδα οι τιμές early booking συνήθως ισχύουν μέχρι τα μέσα με τέλη Νοεμβρίου, οπότε οι επόμενες ημέρες αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για οικονομικότερα πακέτα διαμονής και οργανωμένων εκδρομών. Κάνοντας έγκαιρη κράτηση σε ξενοδοχεία για τους προορισμούς Ιωάννινα, Καρπενήσι, Πρέβεζα, Δελφοί, Καβάλα ένα ενδεικτικό κόστος είναι από 80€ έως 150€ για δύο με τρεις διανυκτερεύσεις

Για οδικά ταξίδια στην Ελλάδα η ιδανική περίοδος είναι έως τα τέλη Νοεμβρίου.Εάν έχετε στο πρόγραμμά σας να πραγματοποιήσετε μία οδική διαδρομή σε Πήλιο, Μέτσοβο, Λουτρά Πόζαρ, Ονειρούπολη Δράμας για 4 ημέρες με πρόγραμμα, θα ξοδέψετε περίπου από 270€ έως 480€

Σε ό,τι αφορά τους κοντινούς προορισμούς στο εξωτερικό, το ιδανικό «παράθυρο» για early booking είναι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Νοεμβρίου. Μετά τις 30 Νοεμβρίου, οι ναύλοι των αεροπορικών εισιτηρίων ανεβαίνουν αισθητά. Για κοντινά ταξίδια στο εξωτερικό όπως Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη, Πράγα, Βιέννη με έγκαιρη κράτηση θα χρειαστείτε περίπου από 420€ έως 850€ για 4 έως 6 ημέρες

Πρακτικές συμβουλές για χαμηλότερη τιμή

Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποιες συμβουλές για να πετύχετε τη δυνατότερη χαμηλή τιμή στο χριστουγεννιάτικο ταξίδι σας:

Επιλέξτε καθημερινές αναχωρήσεις: Τα ταξίδια μέσα στην εβδομάδα είναι συχνά φθηνότερα από τις αναχωρήσεις Σαββατοκύριακου

Προτιμήστε πτήσεις νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ: Οι πτήσεις εκτός ωρών αιχμής κοστίζουν λιγότερο και έχουν μικρότερη ζήτηση

Αποφύγετε τις «κλασικές» χριστουγεννιάτικες πρωτεύουσες: Προορισμοί όπως η Βιέννη, η Πράγα, το Λονδίνο και το Παρίσι έχουν εκτοξευμένες τιμές. Αντ' αυτού, κοιτάξτε πόλεις με εξίσου ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα αλλά χαμηλότερο κόστος, όπως η Βουδαπέστη, η Κρακοβία, η Σόφια, το Βουκουρέστι ή η Βαρσοβία

Ελέγξτε τους όρους ακύρωσης: Όπου είναι δυνατό, η δωρεάν ακύρωση επιτρέπει να «κλειδώσετε» μια τιμή νωρίς χωρίς μεγάλη δέσμευση

Μείνετε λίγο έξω από το κέντρο: Επιλέξτε ξενοδοχείο ή διαμέρισμα κοντά σε σταθμό μετρό/τραμ, 15-20 λεπτά από το ιστορικό κέντρο. Η διαφορά στην τιμή ανά διανυκτέρευση τα Χριστούγεννα είναι αξιοσημείωτη.