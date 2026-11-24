Τι μπορεί να χωρέσει σε 38 εκατομμύρια ευρώ; Η απάντηση είναι σίγουρα περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί κανείς με την πρώτη σκέψη. Ο νικητής του Eurojackpot που κέρδισε 38 εκατ. ευρώ στα Τρίκαλα έγραψε ιστορία στην Ελλάδα και μας έβαλε στη διαδικασία υποθετικού μοιράσματος.

Σπίτι για κάθε ανάγκη: 8 εκατ. ευρώ

Ένα βασικό σπίτι στην πόλη, μια εξοχική κατοικία κοντά στη θάλασσα και ίσως ένα μικρό καταφύγιο σε έναν αγαπημένο προορισμό του εξωτερικού. Ένας προσωπικός χώρος για κάθε εποχή και διάθεση.

Ταξίδια και εμπειρίες: 3 εκατ. ευρώ

Ένα μεγάλο ταξίδι γύρω από τον κόσμο, αποδράσεις σε εξωτικούς προορισμούς, ξεχωριστές αθλητικές και πολιτιστικές εμπειρίες και η δυνατότητα να γνωρίσεις μέρη που μέχρι σήμερα έβλεπες μόνο σε φωτογραφίες.

Οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα: 5 εκατ. ευρώ

Η δυνατότητα να στηρίξεις τους γονείς σου, να εξασφαλίσεις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά σου ή να βοηθήσεις ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σου. Για πολλούς, αυτή θα ήταν ίσως η σημαντικότερη κατηγορία.

Μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια: 15 εκατ. ευρώ

Ένα σημαντικό μέρος θα μπορούσε να παραμείνει στην άκρη, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών, για τη διαχείριση της περιουσίας και τη δημιουργία σταθερότητας σε βάθος χρόνου.

Προσωπικά δώρα: 3 εκατ. ευρώ

Ένα αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόσουν, αγαπημένα αντικείμενα, hobbies, αθλητικές δραστηριότητες και μικρές πολυτέλειες που θα έκαναν την καθημερινότητα διαφορετική.

Κοινωνική προσφορά: 4 εκατ. ευρώ

Η υποστήριξη οργανισμών, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, αθλητικών ακαδημιών ή δράσεων που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή άλλων ανθρώπων.

Φυσικά, κάθε άνθρωπος θα έκανε διαφορετικές επιλογές. Κάποιος θα επένδυε περισσότερο στα ταξίδια, άλλος θα ήθελε να εξασφαλίσει πρώτα την οικογένειά του και κάποιος τρίτος θα επέλεγε να δημιουργήσει μια επιχείρηση.

Εσείς τι επιλογές θα κάνατε;