Στο νοσοκομείο του Πύργου φιλοξενείται με εισαγγελική εντολή μια 14χρονη, η οποία, όπως διαπιστώθηκε κατά την παραμονή της εκεί, είναι έγκυος. Η ανήλικη βρίσκεται μαζί με ακόμη πέντε παιδιά υπό προστασία, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη κινητοποιηθεί ο εισαγγελέας ανηλίκων. Η εξέλιξη έφερε ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε το κορίτσι και τη στάση της θετής μητέρας, η οποία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ξανά τη φροντίδα του.

66χρονη γυναίκα, καθηγήτρια στο επάγγελμα, είχε υιοθετήσει την ανήλικη όταν ήταν βρέφος από οικογένεια Ρομά. Άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας περιγράφουν μια μακρά περίοδο εντάσεων και σοβαρών ελλείψεων στη φροντίδα του παιδιού. Μαρτυρίες που προβλήθηκαν στο «Live News» αναφέρουν: «Δεν το ήθελε καθόλου. Ούτε αγκαλιά το έπαιρνε. Ούτε φαγητό του έδινε. Είχε πυρετό το παιδί και δεν πήγαινε να το δει».

Άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά στην οικογένεια υποστηρίζουν ότι είχαν γίνει καταγγελίες χωρίς αποτέλεσμα και ότι τελικά άλλοι άνθρωποι ανέλαβαν στην πράξη τη φροντίδα της ανήλικης. Μία από τις γυναίκες που, όπως λέγεται, βρέθηκε στο σπίτι για να φροντίζει τη γιαγιά με άνοια, είπε: «Μαζί της κοιμόμουν στο κρεβάτι, αγκαλιά». Σε άλλη μαρτυρία αποδίδεται στο κορίτσι η φράση: «Μου λέει ‘θα με βάλει σε ίδρυμα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί μία γυναίκα να με πάρει, δεν θέλω να πάω σε ίδρυμα’. ‘Το μετάνιωσα’ είπε, ‘δεν πρόκειται να ξανακάνω τίποτα. Μετάνιωσα αυτά που έκανα’, λέει. Στεναχωρημένο είναι».

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι η σχέση με τη θετή μητέρα ήταν τραυματική. Μαρτυρία αναφέρει: «Της είπε δεν είσαι παιδί μου. Σε πήρα από γύφτους». Άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας είπε επίσης: «Πήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε να κάνει παιδιά και της είπε η μάνα της, για να αφήσουν την περιουσία στο παιδί και το πήρε το παιδί μωρό. Δεν νοιαζόταν τι θα φάει το παιδί».

Τι υποστηρίζει η θετή μητέρα για την ανήλικη

Η θετή μητέρα μιλώντας στο MEGA υποστηρίζει ότι αδυνατεί να τη φροντίσει και ζητά την τοποθέτησή της σε ίδρυμα. Όπως είπε: «Πρέπει να πάει σε ίδρυμα. Δεν μπορεί να κηδεμονευτεί. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Δεν είναι ότι δεν την ήθελα. Δεν κηδεμονεύεται το παιδί με τίποτα. Δεν υπήρχε άντρας εδώ γιατί εγώ ήμουνα ανύπαντρη και δεν έχω ούτε δεσμό. Δηλαδή ήμουν μόνη μου. Ήμουν και ‘μαλακιά’ στον χαρακτήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο».

Στην ίδια κατεύθυνση, περιέγραψε περιστατικά βίας και απειλών, λέγοντας: «Ήμουν πάντα δίπλα της. Αυτή δεν με ακολουθούσε. Δεν με θέλει. Έχει βγάλει μαχαίρι, έχει βγάλει ψαλίδι εναντίον μου. Έλεγε ‘θα σε βάλω κάτω από το χώμα των δικών σου’». Πρόσθεσε ακόμη: «Εντωμεταξύ το παιδί το γυρίσανε και εναντίον μου μικρό που ήτανε. Έλεγαν ‘δεν σ’ αγαπάει η μαμά σου, ό,τι θες από μένα’. Έχει αυτό το ελαφρυντικό. Αλλά από χαρακτήρα η (κόρη) ήταν χειριστική. Έκανε αυτό που ήθελε. Με χτύπαγε».

Η 66χρονη ανέφερε επίσης ότι η συμπεριφορά της ανήλικης είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια: «Το θέμα είναι ότι το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο γυμνάσιο που πήγαινε. Έμπλεξε με μία τσιγγάνα που έκανε παρέα». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, φοβόταν για την ασφάλειά της: «Είχα βάλει κλειδαριά ασφαλείας στο δωμάτιο γιατί κινδύνευα και κινδυνεύω. Γιατί ας είναι 14 – 15 χρόνων. 15 είναι τώρα. Είναι πάρα πολύ επιθετική».

Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που είχε κάνει, υποστήριξε: «Καταγγελία είχα κάνει δύο (φορές). Ήταν 23/4 και η άλλη ήταν 16/3. Τη μία έβγαλε μαχαίρι, την άλλη έβγαλε ψαλίδι. Σκεφτείτε είχα μιλήσει με την κοινωνική λειτουργό, με τις Αρχές εδώ. Είχα βάλει δικηγόρο. Πιστέψτε με. Να σας το ορκιστώ όπου θέλετε. Εγώ κακοποιούμουν κάθε μέρα. Έχω παραπονεθεί πάρα πολύ. Δεν έμεινα έτσι να πω ότι το έβλεπες το παιδί και δεν μίλαγες. Να πω είμαι ένοχη γιατί το έβλεπα στην καταστροφή και δεν μίλαγα. Εγώ έχω δύο χρόνια τώρα που έχω ζητήσει βοήθεια».

Η ίδια χρησιμοποίησε και τη φράση: «Ήτανε σαδίστρια. Προσπαθούσε με χίλιους τρόπους να πετύχει αυτό που ήθελε». Παράλληλα, μιλώντας για τον εαυτό της και την απόφαση της υιοθεσίας, είπε: «Επειδή αγάπαγα τα παιδιά. Είχα στο φροντιστήριο και παιδιά με αλήτες και καλά παιδιά. Ήτανε πολύ κοντά μου τα παιδιά. Είχα σχέσεις με τα παιδιά. Δεν ήμουν απλά η καθηγήτρια. Ήμουνα και φίλη τους κοντά. Δεν είμαστε και τυχαίοι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται τώρα να πω για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Είχε υψηλή θέση στην κοινωνία ο πατέρας μου. Το ποιόν μου δηλαδή φαίνεται».



