Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στη Φυλή, στα Άνω Λιόσια, όταν ένας 56χρονος άνδρας έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα και τραυματίστηκε. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την Πυροσβεστική να εντοπίζει τον άνδρα, να τον ανασύρει με φορείο και στη συνέχεια να τον παραδίδει σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου στις 14:00, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε ότι ένας άνδρας είχε τραυματιστεί έπειτα από πτώση σε φρεάτιο ανελκυστήρα.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο και τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Αποστολή τους ήταν να φτάσουν με ασφάλεια στον τραυματία, να τον απεγκλωβίσουν από το φρεάτιο και να τον μεταφέρουν εκτός του επικίνδυνου σημείου.

Με φορείο η μεταφορά του 56χρονου από το φρεάτιο ασανσέρ

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 56χρονο τραυματισμένο μέσα στο φρεάτιο και προχώρησαν στην επιχείρηση ανάσυρσής του. Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκε φορείο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης της κατάστασής του κατά την απομάκρυνση από το σημείο της πτώσης.

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάσυρση, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της διακομιδής του για την παροχή ιατρικής φροντίδας.