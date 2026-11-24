«Μύρισαν» Χριστούγεννα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το καθιερωμενο δέντρο του Λευκού Οίκου για το 2026 έφτασε στην Ουάσινγκτον, με τη Μελάνια Τραμπ να το υποδέχεται σε ειδική τελετή, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών στην προεδρική κατοικία. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους περίπου 5,5 μέτρων, μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο με άμαξα που έσερναν άλογα και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ το υποδέχθηκε στη βόρεια είσοδο του κτιρίου, επιθεώρησε το δέντρο και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει τη μεταφορά του.

Η Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκε το δέντρο φορώντας ένα καρό κόκκινο και λευκό παλτό γνωστού οίκου και στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άφιξη του δέντρου, αναφέρθηκε στη σημασία της οικογένειας και της υγείας και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα.

Το φετινό δέντρο ήρθε από το φυτώριο του Ουισκόνσιν και η άφιξή του αποτελεί καθιερωμένο μέρος των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών στην Ουάσινγκτον.

Η Μελάνια Τραμπ σε εκδήλωση για τις οικογένειες των στρατιωτικών

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν με συζύγους στρατιωτικών και εθελοντές, βοηθώντας στη συγκέντρωση και προετοιμασία εορταστικών πακέτων για μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους.

Κατά την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στις προσωπικές θυσίες των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε συνθήκες ειρήνης.