Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 23/11/2026 στο Star, η Όλγα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στον Αθλητισμό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Όλγα κατάφερε το απίστευτο! Έβγαλε με τις επιλογές της ολόκληρη τη δεύτερη λέξη. Φυσικά, από εκεί και πέρα ήταν παιχνιδάκι για την παίκτρια να λύσει τον γρίφο.

Εσύ θα έχεις τόσο μεγάλη ευστοχία στα γράμματα; Δοκίμασε για να δεις!

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