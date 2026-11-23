Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 54χρονος πατέρας από την Κρήτη. Τρία από τα τέσσερα παιδιά του τον είχαν κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA έδειξαν ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού που γέννησε μία από τις κόρες του, ανατρέποντας έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς της υπόθεσης.

Η 42χρονη μητέρα είχε κατηγορηθεί για άσκηση σωματικής βίας, ωστόσο η μητέρα και ο πατέρας έκαναν λόγο για σκευωρία σε βάρος τους από τον ίδιο τους τον γιο και τις δύο κόρες τους, με απώτερο σκοπό τα χρήματα.

Στο πλευρό των γονιών της ήταν η τρίτη κόρη της οικογένειας, η οποία από την αρχή υποστήριζε την αθωότητά τους.

«Φώναζα ότι είμαι αθώος. Ήθελαν να με διαλύσουν»

Ο πατέρας, μιλώντας μετά την αποφυλάκισή του στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και τον Μιχαήλ Λαμπαθάκη, έπεμεινε στην αθωότητά του και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

Ο 54χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν κακοποίησε τα παιδιά του. Παραδέχτηκε ότι ήταν αυστηρός πατέρας, ωστόσο επέμεινε ότι εργαζόταν πολλές ώρες και δε γνώριζε τι συνέβαινε με την εγκυμοσύνη της κόρης του.

«Ποτέ δε σήκωσα τα μάτια μου, ούτε τη γυναίκα του άλλου να κοιτάξω, ούτε τα παιδιά του. Ξέρουν ποιος είμαι. Είμαι ένας φτωχός άνθρωπος, κάνω το μεροκάματό μου, κοιτάζω την οικογένειά μου και το σπίτι μου. Φώναζα. Δε με άκουγαν», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι ο γιος του με τις δύο κόρες του τον κατηγόρησαν άδικα και έχτισαν αυτή τη σκευωρία, όπως είπε, για να τον βλάψουν: «Ήταν εσκεμμένο για να με διαλύσουν, μου είχαν πει "Θα σε καταστρέψουμε"».

Ο 54χρονος δήλωσε ότι πονά για τη ρήξη με τα παιδιά του και ότι θέλει να προσπαθήσει να πάρει πίσω τα δύο παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα