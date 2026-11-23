Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 17/11) του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι πειραματίστηκαν με high fashion πόζες, ισορροπώντας πάνω σε ένα κανό στη μέση μιας λίμνης. Κάποιοι κατάφεραν να εναρμονιστούν απόλυτα με το γαλήνιο τοπίο, με την Anastazja Krawczynska να ξεχωρίζει και να κερδίζει την καλύτερη λήψη. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, έχασαν την ισορροπία τους και βούτηξαν στα ρηχά. Για τον Χρήστο Κουτούλα, αυτό το ονειρικό concept σηματοδότησε και το τέλος του ονείρου του να γίνει το επόμενο Greece’s Next Top Model, καθώς ήταν εκείνος που τελικά αποχώρησε από τον διαγωνισμό.



Απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, τα οκτώ καλύτερα μοντέλα του GNTM 7 μεταμορφώνονται σε «πρωταθλητές» διαφορετικών αθλημάτων και ποζάρουν πάνω σε ένα τραμπολίνο, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 15 «κλικ» ο καθένας. Ο συγχρονισμός των κινήσεων και η επικοινωνία με τον φωτογράφο είναι πιο σημαντικά από ποτέ, προκειμένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τον Freddie F. να βρίσκεται στο πλευρό τους, καθοδηγώντας τους σε κάθε λήψη.

Ο φωτογράφος Freddie F



Με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Λάκη Γαβαλά να αναλαμβάνουν τον ρόλο των πιο ένθερμων υποστηρικτών τους, οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στον «αγωνιστικό χώρο» και εντυπωσιάζουν τους κριτές με τις αθλητικές, αλλά και τις μοντελικές τους επιδόσεις. Έχοντας καταφέρει να ξεπεράσουν τη δεκάδα, οι σχέσεις μεταξύ των μοντέλων φαίνεται να είναι τεταμένες, ενώ η Καρολίνα Κλος δεν καταφέρνει να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση και λυγίζει υπό την πίεση της τελικής ευθείας.



Την επόμενη ημέρα, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν πολύτιμες συμβουλές από ανθρώπους με εμπειρία στον χώρο της μόδας, καθώς ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, επαγγελματίας μοντέλο και στενός συνεργάτης του Λάκη Γαβαλά, επισκέπτεται το σπίτι του GNTM 7, μοιράζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, καθοδηγώντας τα μοντέλα. Λίγο αργότερα, η Κλειώ Χούπη αναλαμβάνει να τους ενημερώσει για τη σημασία που έχουν οι μικρές, καθημερινές διατροφικές συνήθειες.



Στο πλατό της αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε μια διαδικασία γεμάτη ανατροπές, αλλά και έντονη συγκίνηση.

Ποιο μοντέλο ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει τους κριτές με τη λήψη του και ποιο ολοκληρώνει απόψε την πορεία του στο GNTM 7;



GNTM 7 | Το trailer του 18ου επεισοδίου

Απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 21:00

GNTM 7 | Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο (23/11)

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

· 50.000€ μετρητά

· Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

· Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

· Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



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https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model https://www.star.gr/tv/press-room/