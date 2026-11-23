Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου 32χρονης γυναίκας στον Βόλο, η οποία εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Χιλιαδούς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι αρχές αφήνουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όπως είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η δημοσιογράφος του thenewspaper.gr, Ίνα Τσιρίγκα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το μαχαίρι, με το οποίο φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της η 32χρονη.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το μαχαίρι βρέθηκε ασυνήθιστα καθαρό, σαν κάποιος να το είχε πλύνει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα.

Το μαχαίρι έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να γίνουν εξετάσεις για DNA, αποτυπώματα και ενδεχόμενα άλλα ίχνη, που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην περίεργη αυτή υπόθεση.

Βόλος: Τι κατέθεσε η μητριά της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να προηγήθηκαν του θανάτου της 32χρονης.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στην ίδια και τη μητριά της. Η διαφωνία φέρεται να αφορούσε κάποιο οικονομικό ζήτημα, καθώς η νεαρή γυναίκα φέρεται να ζήτησε να της δώσει κάποια χρήματα πίσω, με τη μητριά της να αρνείται.

Όπως περιέγραψε η Ίνα Τσιρίγκα, η 32χρονη φέρεται αρχικά να μην μπορούσε να εισέλθει στο σπίτι, ωστόσο στη συνέχεια μπήκε στην κατοικία και κατευθύνθηκε στο δωμάτιό της.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η μητριά της, ακούστηκε να καλεί σε βοήθεια.

Η μητριά φέρεται να την εντόπισε τραυματισμένη, με το μαχαίρι δίπλα της, ωστόσο, καθυστέρησε σημαντικά να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, καθώς, όπως φέρεται να είπε στην κατάθεσή της δεν πίστευε ότι το τραύμα ήταν τόσο σοβαρό.

Φέρεται, επίσης, να κατέθεσε ότι η 32χρονη είχε επιχειρήσει δέκα φορές να δώσει τέλος στη ζωή της, αλλά ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από το περιβάλλον της γυναίκας.

Η υπόθεση του θανάτου της 32χρονης στον Βόλο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικοί καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των ευρημάτων, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το βασικό ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα.