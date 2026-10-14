Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου νεαρός φοιτητής έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από το μπαλκόνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με τον φοιτητή να εντοπίζεται νεκρός στο πεζοδρομίο. Είχε προηγηθεί η πτώση του από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε εκφράσει σε οικεία του πρόσωπα την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, οι άνθρωποί του δεν πρόλαβαν να παρέμβουν.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.