Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

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Πηγή: tempo24 / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό περιστατικό στην Πάτρα με νεαρό φοιτητή που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου.
  • Ο φοιτητής βρέθηκε νεκρός στο πεζοδρόμιο στη συμβολή Νόρμαν και Κατερίνης.
  • Προηγήθηκε δήλωση του φοιτητή σε οικεία του πρόσωπα για αυτοκτονία.
  • Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου νεαρός φοιτητής έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από το μπαλκόνι. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με τον φοιτητή να εντοπίζεται νεκρός στο πεζοδρομίο. Είχε προηγηθεί η πτώση του από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε εκφράσει σε οικεία του πρόσωπα την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, οι άνθρωποί του δεν πρόλαβαν να παρέμβουν.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

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