Τα Ιταλικά αυτοκίνητα αν μη τι άλλο φημίζονται για την φινέτσα που διαθέτουν. Δεν μιλάμε μόνο για την σχεδίαση αλλά και για το επίπεδο του εξοπλισμού που περιλαμβάνει και πιο εξειδικευμένα σχεδιαστικά στοιχεία Το Fiat 600 Hybrid La Prima που δοκιμάζουμε αποτελεί την πλουσιότερη σε εξοπλισμό έκδοση του ιταλικού B-SUV της Stellantis.

Μιλάμε για έναν συνδυασμό ρετρό σχεδίασης με την αποδοτικότητα της τελευταίας γενιάς ήπιας υβριδικής τεχνολογίας του ομίλου με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Πάντως το 600 νέας γενιάς έχει ρίζες τουλάχιστον στο όνομα και την φιλοσοφία κατασκευής στο εμβληματικό «600ράκι» του 1955 το οποίο κάποια στιγμή είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε κάπου μέσα στην δεκαετία του 1980.



Το Fiat 600 βασίζεται στη δεύτερη γενιά της πλατφόρμας CMP του ομίλου Stellantis που είναι κοινή με αυτή της Alfa Romeo Junior και του Jeep Avenger. Πρόκειται για μια εξελιγμένη πλατφόρμα η οποία έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί τόσο βενζινοκινητήρες όσο και ήπια υβριδικά σύνολα αλλά και ηλεκτρικές εκδόσεις, Με μήκος 4,17 μέτρα, πλάτος 1,78 μ. και ύψος 1.523 χλστ. και μεταξόνιό του αγγίζει τα 2.562mm σε προϊδεάζει και για τους εσωτερικούς χώρους.

Το FIAT 600 La Prima εξωτερικά ξεχωρίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες «ταπεινές» εκδόσεις από τις 18άρες ζάντες αλουμινίου με diamond-cut σχεδίαση, τις πολλές χρωμιωμένες λεπτομέρειες , και τους προβολείς Full LED . Το FIAT 600 αν και σχεδιαστικά ακολουθεί την φιλοσοφία του 500 έχει την δική του SUV αρχιτεκτονική που το κάνει εντελώς ξεχωριστό. Μπροστά ξεχωρίζουν τα μοναδικά φωτιστικά σώματα με τον ιδιόμορφο στοιχείο που τα κάνουν να μοιάζουν σαν να έχουν βλεφαρίδες. Αυτή η λεπτομέρεια προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα.

Από την μια πλευρά το κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό στο γυναικείο κοινό και μάλιστα έχουμε δει στον δρόμο κάποιες κυρίες να έχουν βάλει ως ένθετες διακοσμητικά πλαστικά που παραπέμπουν σε βλεφαρίδες προκαλώντας χαμόγελα και κάνοντας το 600 ακόμη πιο συμπαθητικό. Από την άλλη πλευρά οι άνδρες ικανοποιούνται από το SUV παρουσιαστικό το οποίο τονίζεται και από τις μεγάλές ζάντες αλουμινίου ειδικά στην έκδοση της δοκιμής μας. Οι Ιταλοί σχεδιαστές πάντως φρόντισαν να είναι το 600 αναγνωρίσιμο από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις

Η έντονα καμπυλωτή γραμμή της οροφής, οι τονισμένοι ώμοι στους πίσω τροχούς , οι μεγάλες επιφάνειες χωρίς έντονα νεύρα δίνουν στο πλάι μια δυναμική εμφάνιση . Το λογότυπο 600 υπάρχει σχεδόν παντού. Ξεκινώντας από το μπροστινό μέρος όπου το λογότυπο δεσπόζει στην μάσκα και μάλιστα με τόνο πολυτέλειας που προσδίδει το χρωμιωμένο φινίρισμα. Και στα μαρσπιέ υπάρχει και στο πίσω μέρος στον προφυλακτήρα με τα φωτιστικά σώματα αλά 500 την Ιταλική σημαία να τονίζει την καταγωγή του μοντέλου.



Η έκδοση της δοκιμής μας έχει La Prima εξοπλισμό στο εσωτερικό. Καθόμαστε στην θέση του οδηγού και με την πρώτη ματιά εντοπίζουμε τον συνδυασμό πολυτέλειας και κομψότητας. Τα ηλεκτρικά καθίσματα με το μονόγραμμα είναι ντυμένα με επενδύσεις από eco-leather. Τα καθίσματα όχι μόνο είναι άνετα αλλά κάνουν και μασάζ και έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις

Οι έντονες ραφές αλλά και κάποιες σχεδιαστικές λεπτομέρειες στις υπόλοιπες επιφάνειες κάθε άλλο παρά θυμίζουν FIAT αλλά παραπέμπουν σε πιο premium μοντέλα. Η τεχνολογία είναι εμφανέστατη με τις με τις δυο ψηφιακές οθόνες.

Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών οποίος εδράζεται σε ένα κυκλικό πλαίσιο και διαθέτει καθαρά γραφικά, υψηλή ευκρίνεια και πλήθος παραμετροποιήσεων.



Η δεύτερη κεντρική οθόνη έχει διάσταση 10,25 ιντσών και φιλοξενεί το σύστημα infotainment Uconnect. Προσφέρει όλες τις δυνατότητες συνδεσιμότητας με Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχουν ακόμη δύο πακέτα συνδεσιμότητας: το Connect One για υπηρεσίες βοήθειας και κλήσεις έκτακτης ανάγκης και το Connect PLUS για υπηρεσίες πλοήγησης και εξ αποστάσεως διαχείριση οχήματος.

Η ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησής της έκδοσης La Prima διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης Επιπέδου 2 (Drive Assist / ADAS). Στα συστήματα ασφαλείας μεταξύ άλλων συναντάμε: Adaptive Cruise Control,Adaptive Cruise Control με Stop&Go και Lane Centering ,Traffic Sign Information,πέδηση ανάγκης προστασίας πεζών,

Υπάρχει προβολή στην οθόνη ευκρινής κάμερα με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, που βοηθούν στο άνετο παρκάρισμα ενώ σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitoring).βοηθά και στην αλλαγή λωρίδας

Ο ι Ιταλοί πάντως δεν έχουν ακολουθήσει τους Κινέζους ανταγωνιστές τους, που έχουν «χώσει» όλες τις λειτουργιές των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσα στην κεντρική οθόνη. Αντίθετα έχουν αφήσει αρκετούς φυσικούς διακόπτες κάτω από την οθόνη και έτσι δεν «χάνεσαι» μέσα σε μενού και υπομενού της κεντρικής οθόνης.



Το FIAT 600,προσφέρειι άνετους χώρους για την κατηγορία με τους πίσω επιβάτες να έχουν «αέρα» για τα γόνατα αλλά και για τα κεφάλια τους, Υπάρχουν αρκετοί χώροι για τα μικροαντικείμενα σας συνολικής χωρητικότητας 15 λίτρα. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένας βαθύς αποθηκευτικός χώρος ο οποίος καλύπτεται από ένα ποιοτικό δερμάτινο κάλυμμα που ανοίγει ΄και τμηματικά

Για τις αποσκευές υπάρχει διαθέσιμος χώρος 385 λίτρων στο πόρτμπαγκαζ που έχει και διπλό πάτωμα για να κρύβετε όσα δεν θέλετε να βλέπουν με άνοιγμα του. Όταν αναδιπλώσετε πλήρως τα καθίσματα η τιμή ανεβαίνει στα 1.256 λίτρα



Πάμε τώρα στην «καρδιά» του του νέου FIAT 600 1,2 Hybrid DCT La Prima της δοκιμής μας . Υπάρχει υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος 1,2 βενζινοκινητήρας άμεσου ψεκασμού και μεταβλητού χρονισμού, ο οποίος λειτουργεί στον θερμοδυναμικό κύκλο Miller. Συνεργάζεται με υβριδικό σύστημα .Αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων τοποθετημένο μέσα στο νέο 6τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με επιλογή των σχέσεων να γίνεται με μπουτόν πάνω στην κεντρική κονσόλα.

Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται με ενέργεια από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 0,89 kWh. την οποία έχουν τοποθετήσει κάτω από το κάθισμα του οδηγού, Το υβριδικό σύστημα είναι αυτοφορτιζομένο καθώς η μικρή μπαταρία λιθίου φορτίζεται εν κινήσει. Συνδυαστικά η απόδοση είναι 110 άλογα και 205 Nm ροπής στις 1.750 σ.α.λ.

Όταν ξεκινάς κινείσαι αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και μέχρι την ταχύτητα των 30 χλμ./ώρα και για απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Αυτό βοηθά σημαντικά στην μείωση κατανάλωσης καυσίμου καθώς σε εκδόσεις με καθαρά θερμικούς κινητήρες βλέπεις στον υπολογιστή ταξιδιού ότι η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη στην εκκίνηση.

Πατώντας το γκάζι είδαμε το υβριδικό σύστημα αποδείχθηκε πολιτισμένο στην λειτουργία του και με την ροπή να εμφανίζεται από χαμηλά και λόγω του ηλεκτροκινητήρα που υποβοηθά . Οι ταχύτητες στο αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων DCT έπεφταν στον σωστό χρόνο και χωρίς να εμφανίζονται «κομπιάσματα». Να θυμίσουμε την ιδιαιτερότητα ότι η επιλογή των ταχυτήτων γίνεται με μπουτόν κάτι που πολύ δύσκολα βρίσκεις στην κατηγορία.

Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 10,5 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 184 χλμ./ώρα, νούμερα που μας ικανοποίησαν. Όμως η ύπαρξη υβριδικού συστήματος είχε και άλλη συμμετοχή κατά την διάρκεια της δοκιμής μας. Όταν αφήναμε το γκάζι και «ρόλαρε» το αυτοκίνητο ο ηλεκτροκινητήρας κινούσε το αυτοκίνητο. Όλες αυτές ι επεμβάσεις του υβριδικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα μέση κατανάλωση ακόμη και κάτω από τα 6 λίτρα /100 χλμ. Οι εκπομπές ρύπων CO2 υπολογίζονται στα 109 γρμ./χλμ.



Η διάταξη των αναρτήσεων του FIAT 600 1,2 Hybrid DCT La Prima είνα γόνατα McPherson με ψαλίδια βάσης μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Η ρύθμιση είναι προσανατολισμένη στην ισορροπία μεταξύ άνεσης και ασφάλειας. Το σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση και μεταβαλλόμενη λειτουργία ανάλογα με την ταχύτητα έχει πολύ καλή πληροφόρηση.

Οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες ενώ οι 18άρες ζάντες με τα φαρδιά ελαστικά διαστάσεων 215/55 R18 εξασφαλίζουν μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης. Τα κρατήματα δείχνουν σίγουρα ακόμη και σε οριακούς ρυθμούς ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης έφεραν τα πράγματα στην σωστή τροχιά, όποτε χρειάστηκε.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος μας επέτρεψε να κινηθούμε σε εκτός δρόμου διαδρομές σε ομαλούς χωματόδρομους αλλά οι μεγάλες ζάντες και η έλλειψη τετρακίνησης δεν μας άφησαν πολλά περιθώρια για κάτι πιο περιπετειώδεις διαδρομές. Πάντως στις εκτός δρόμου μετακινήσεις είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε και την προσεγμένη συναρμολόγηση και την έλλειψη ενοχλητικών τριγμών .

Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους 302 χλστ. μπροστά και απλούς δίσκους 249 χλστ. πίσω αποδείχθηκε αποτελεσματικό με την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας.



Το νέο FIAT 600 Hybrid 1,2 Hybrid DCT στην έκδοση La Prima σε παραπέμπει σε σαφώς ακριβότερα μοντέλα premium κατηγορίας με βάση τον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας που διαθέτει. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ποντάρει στο συναίσθημα του αγοραστή με ρετρό σχεδίαση και υβριδικό σύστημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που προσφέρει επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

Για να αποκτήσετε την έκδοση FIAT 600 1,2 Hybrid DCT La Prima χρειάζεστε 28.890 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένης τρέχουσας προωθητικής ενέργειας, με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή έως 120.000 χλμ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ