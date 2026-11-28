Η Hyundai Motor Company κατέκτησε την 29η θέση στα «Best Global Brands 2026» της Interbrand, με την αξία του εμπορικού της σήματος να φτάνει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η Hyundai Motor ανέβηκε δύο θέσεις, από την έκτη στην τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών σε σχέση με το 2025, συμπληρώνοντας 17 χρόνια συνεχούς αύξησης της αξίας της μάρκας.

Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Hyundai επιβεβαιώθηκε μέσα από σημαντικές διακρίσεις του κλάδου. Το ολοκαίνουργιο Palisade ανακηρύχθηκε North American Utility Vehicle of the Year 2026 τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το ηλεκτροκίνητο κορυφαίο SUV IONIQ 9 αναδείχθηκε World’s Best Large SUV στα βραβεία Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026. Η διεθνής αναγνώριση στον τομέα της ασφάλειας συνεχίστηκε το 2026 με το Hyundai IONIQ 9, το οποίο απέσπασε τη διάκριση IIHS TOP SAFETY PICK+ 2026 (για τα μοντέλα της αμερικανικής αγοράς) καθώς και την υψηλότερη αξιολόγηση ασφαλείας από τον οργανισμό Euro NCAP.

Το TUCSON Hybrid ενίσχυσε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, αποτελώντας βασικό μοχλό ανάπτυξης των πωλήσεων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων παγκοσμίως. Το μοντέλο συνέβαλε στην αύξηση των υβριδικών πωλήσεων της Hyundai το 2025 και στις υψηλότερες τριμηνιαίες πωλήσεις υβριδικών οχημάτων στην ιστορία της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, η Hyundai παρουσίασε πρόσφατα το νέο TUCSON με υβριδικό σύστημα νέας γενιάς, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του στην παγκόσμια αγορά SUV.

Το 2025 η Hyundai Motor διέθεσε παγκοσμίως 961.812 ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων:

• 275.669 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (EVs)

• 634.990 υβριδικά οχήματα (HEVs)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 14,2%, φτάνοντας τις 242.612 μονάδες. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αντιπροσώπευσαν το 24,9% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας παγκοσμίως και τα υβριδικά το 17,8%, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πώς διασφαλίζει η Hyundai τους μελλοντικούς πυλώνες ανάπτυξης, όπως η Physical AI και τα SDVs;

Η Hyundai Motor ισχυροποίησε περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Τον Ιανουάριο του 2026, ο Όμιλος Hyundai Motor παρουσίασε τη στρατηγική του σχετικά με την ανθρωποκεντρική AI Robotics τεχνολογία, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη εμπορικής αξιοποίησης των σχετικών τεχνολογιών.