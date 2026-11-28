Λίγα πιάτα μπορούν να συγκριθούν με τη θαλπωρή που προσφέρει ένα ζεστό μπολ κοτόσουπα αυγολέμονο. Αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για τις κρύες ημέρες του χειμώνα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως το απόλυτο «φάρμακο» όταν χρειαζόμαστε τόνωση και ενέργεια.

Με πλούσιο ζωμό, τρυφερό κοτόπουλο και βελούδινη, λεμονάτη υφή, αυτή η κλασική ελληνική συνταγή αγαπιέται από μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να την προσαρμόσετε εύκολα στις προτιμήσεις σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε ρύζι γλασέ για πιο δεμένο αποτέλεσμα ή ψιλό κριθαράκι για πιο ανάλαφρη αίσθηση.

Υλικά (για 4-6 μερίδες)

1 ολόκληρο κοτόπουλο (περίπου 1,5 κιλό) ή 4 μπούτια κοτόπουλου

2 λίτρα νερό

2 καρότα, κομμένα σε ροδέλες

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ολόκληρο

1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή ψιλό κριθαράκι

2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)

Χυμός από 2 μεγάλα λεμόνια

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά το κοτόπουλο και το τοποθετούμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με το νερό. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά και ξαφρίζουμε προσεκτικά την επιφάνεια.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλερι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου 50-60 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας.

Βγάζουμε το κοτόπουλο σε μια πιατέλα να κρυώσει ελαφρώς, αφαιρούμε πέτσες και κόκαλα και το ξεψαχνίζουμε. Παράλληλα, αφαιρούμε το ολόκληρο κρεμμύδι από τον ζωμό.

Ρίχνουμε στον ζωμό που βράζει το ρύζι ή το κριθαράκι και μαγειρεύουμε για 12-15 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Λίγο πριν το τέλος, επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και αποσύρουμε από τη φωτιά.