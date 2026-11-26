Σε εορταστικό κλίμα κινείται πλέον ο Χρήστος Μοίρας και φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία Χριστουγεννιάτικη συνταγη. Φτιάχνει Ατομικά κωκ με σαβαγιάρ. Τη γεύση που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία:
Συνταγή για λαβράκι με σάλτσα βουτύρου, λεμόνι, κάπαρη και χόρτα εποχής
Υλικά
Για τη βάση
- 20 σαβαγιάρ
- 150 ml γάλα
- 1 κ.σ. κονιάκ (προαιρετικά)
Για την κρέμα
- 500 ml γάλα
- 100 γρ. ζάχαρη
- 4 κρόκοι αυγών
- 45 γρ. κορν φλάουρ
- 1 βανίλια
- 40 γρ. βούτυρο
- 200 ml κρέμα γάλακτος 35%, χτυπημένη σε σαντιγί
Για την επικάλυψη σοκολάτας
- 200 γρ. κουβερτούρα
- 150 ml κρέμα γάλακτος 35%
- 20 γρ. μέλι
Για το τελείωμα
- Τριμμένο φιστίκι Αιγίνης
Εκτέλεση
- Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη και τη βανίλια.
- Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τους κρόκους με την υπόλοιπη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.
- Προσθέτουμε σταδιακά λίγο από το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς.
- Επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει και να αποκτήσει υφή πατισερί.
- Αποσύρουμε, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε.
- Καλύπτουμε με μεμβράνη σε επαφή και αφήνουμε να κρυώσει καλά στο ψυγείο.
- Αφού κρυώσει, την αφρατεύουμε με σύρμα και ενσωματώνουμε απαλά τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος.
- Για την επικάλυψη, ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος με το μέλι και περιχύνουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα.
- Αφήνουμε για ένα λεπτό και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί λεία και γυαλιστερή γκανάζ.
- Ανακατεύουμε το γάλα με το κονιάκ και βουτάμε στιγμιαία τα σαβαγιάρ, χωρίς να τα αφήσουμε να μαλακώσουν υπερβολικά.
- Τοποθετούμε τα 10 σαβαγιάρ σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μεταφέρουμε την κρέμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με μεγάλο κορνέ αστέρι και σχηματίζουμε κατά μήκος κάθε σαβαγιάρ μια πλούσια, κυματιστή στρώση κρέμας.
- Τοποθετούμε στο ψυγείο για περίπου 30-40 λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί η κρέμα.
- Περιχύνουμε κατά μήκος με τη γκανάζ σοκολάτας, αφήνοντάς την να τρέξει ελαφρώς στα πλαϊνά.
- Τελειώνουμε με τριμμένο φιστίκι Αιγίνης και διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.