Με αφορμή την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ο Ανδρέας Μικρούτσικος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή τοποθέτηση για την οικονομική του κατάσταση.

Ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχτηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» πως ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα, και την τελευταία εβδομάδα κάθεται μέσα στο σπίτι του μη μπορώντας να πάει πουθενά.

Aντρέας Μικρούτσικος/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είμαι από τους ανθρώπους που όταν υπήρχε κάποιο pass, κοιτούσα πάντα να το αξιοποιήσω, λόγω της πολλής δύσκολης οικονομικής μου κατάστασης. Είμαι από αυτούς που έχω πει πως πλησιάζει ο μήνας και δεν έχω χρήματα. Μία εβδομάδα κάθομαι χωρίς χρήματα. Έχω φτάσει στα όρια. Έχω τύχει να φτάσω στα όρια να βάλω βενζίνη σε ένα αμάξι που μου το έχει δώσει το κανάλι μας και τους ευχαριστώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής που τη δεκαετία του ’90 μεσουρανούσε παρουσιάζοντας δημοφιλή πρότζεκτ όπως «Το μεγάλο Παζάρι», «Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό».

Ανδρέας Μικρούτσικος,Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρεται στα οικονομικά προβλήματα που έχει. Πριν από περίπου έναν μήνα είχε αναφέρει πως δεν θα βάλει πετρέλαιο καθώς δεν έχει λεφτά.

«Παρόλο που η υγεία μου είναι κάπως επιβαρυμένη, δε θα βάλω πετρέλαιο, γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά. Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που έχω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος, αλλά πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος;»