Σε μια νέα δημιουργική φάση έχει περάσει η Άννα Βίσση και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το νέο της άλμπουμ. Αυτή η ηχογράφηση έρχεται μετά το τέλος της πολυετούς καλλιτεχνικής της συμπόρευσης με τον Νίκο Καρβέλα.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το στούντιο, όπου φαίνεται μπροστά στο μικρόφωνο με ακουστικά και το χέρι υψωμένο, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «That feeling…» («Αυτό το συναίσθημα…»). Παράλληλα, αποκάλυψε και το μέρος όπου ετοιμάζει τα νέα της τραγούδια, κάνοντας tag τα Bentley House Studios στο Spanish Harlem του Μανχάταν.

Η ανάρτησή της:

Μετά από πάνω από 40 χρόνια συνεργασίας με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση στα 68 της δείχνει πως συνεχίζει να τολμά, ψάχνοντας νέα μουσικά μονοπάτια για τον κόσμο που την ακολουθεί πιστά.

Το πολυτελές στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη

Τα Bentley House Studios εγκαινιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και εκτείνονται σε ένα αυτόνομο τετραώροφο κτίριο 930 τ.μ., προσφέροντας υψηλές προδιαγραφές και απόλυτη ιδιωτικότητα. Περιλαμβάνουν τέσσερα στούντιο ηχογράφησης, πέντε υπνοδωμάτια, ιδιωτικό loft και ταράτσα, ενώ η διακόσμησή τους —με περσικά χαλιά, δερμάτινους καναπέδες και διάσπαρτα μουσικά όργανα— θυμίζει περισσότερο έναν ζεστό χώρο φιλοξενίας παρά ένα τυπικό στούντιο.

Αξιοσημείωτο είναι πως τον ίδιο χώρο επέλεξε πρόσφατα και η Madonna για το άλμπουμ της «Confessions II», ηχογραφώντας εκεί μέρη των τραγουδιών «I Feel So Free» και «Read My Lips» με παραγωγό τον Stuart Price. Εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας στο Midtown West έχει χρησιμοποιήσει για πρόβες και ο Lenny Kravitz, αν και η πολιτική του στούντιο επιβάλλει αυστηρή εχεμύθεια για τους καλλιτέχνες που το επισκέπτονται.