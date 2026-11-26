Με μεγάλη μουσική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων να αποχαιρετήσει το 2026 και να υποδεχθεί το 2027, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου. Στη σκηνή της πρωτοχρονιάτικης γιορτής θα εμφανιστούν ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση στην καρδιά της πόλης.

Η φετινή εκδήλωση συνδέεται με το χριστουγεννιάτικο θέμα του Δήμου, τον «Χορό των Αστεριών», και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Δήμος ανακοίνωσε ακόμη ότι οι τέσσερις καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς και ότι οι αμοιβές τους θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Μάστορας, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Πάολα για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα / Φωτογραφία: NDP PHOTO

Ο Χάρης Δούκας απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες για τη βραδιά στο Σύνταγμα, δηλώνοντας: «Η πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου έρχεται στην Πλατεία Συντάγματος. Ελάτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να αποχαιρετήσουμε το 2026 με ένα ανεπανάληπτο, all-star μουσικό υπερθέαμα γεμάτο ρυθμό, συγκίνηση και αστείρευτη ενέργεια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη αλλαγή χρονιάς».

Το πρόγραμμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα με εορταστικές μελωδίες. Στις 23:00 θα ακολουθήσει η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ, μεταφέροντας το κλίμα της βραδιάς σε όλη την Ελλάδα.

Μετά την αλλαγή του χρόνου, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τους Dalkance, που συνδυάζουν electro-pop ήχους με μπουζούκι, δίνοντας διαφορετική μουσική κατεύθυνση στο πάρτι της βραδιάς. Έτσι, η γιορτή δεν θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά την έλευση του 2027, αλλά θα συνεχιστεί και μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας.

Στις φετινές εορταστικές δράσεις συμμετέχουν και χορηγοί. Η Protergia, μέλος της METLEN, στηρίζει τις γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων με τον εναέριο στολισμό της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και με δράσεις και δώρα στην πλατεία Συντάγματος. Παράλληλα, υποστηρίζει και τη «Νύχτα των Ευχών», που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Δεκεμβρίου 2026 στην πλατεία Κοτζιά.

Στον εορταστικό διάκοσμο της πόλης συμμετέχει και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Λάμψα, με το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία να συμβάλλει με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον στολισμό του στην πλατεία Συντάγματος. Το ραντεβού για την υποδοχή του νέου έτους έχει οριστεί στο Σύνταγμα, με τον Δήμο Αθηναίων να επενδύει και φέτος σε μια ανοιχτή εκδήλωση μαζικού χαρακτήρα στο κέντρο της πρωτεύουσας.