Τα τελευταία 20 χρόνια το Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας φοράει τα γιορτινά του την εποχή των Χριστουγέννων!

Κάθε χρόνο βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, την οικονομική κατάσταση αλλά και τον εκάστοτε Δήμαρχο…Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν… είδαμε χριστουγεννιάτικα δέντρα σε μέρες ευημερίας, σε περιόδους κρίσης, δέντρα που μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, δέντρα που φυλάσσονταν από ΜΑΤ και έγιναν ολοκαύτωμα, δέντρα που έδωσαν τη θέση τους σε καραβάκια και ρόδες...

Χριστούγεννα 2006





Η πλατεία Συντάγματος του 2007 - Λίγο πριν την κρίση... τέλος η Ζαχαρούπολη!

Χριστούγεννα στην Αθήνα χωρίς τη Ζαχαρούπολη. Στην Αθήνα προ κρίσης, ο τότε δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε ότι τα ζαχαρόσπιτα δε θα ξαναστηθούν, εάν δε βρεθούν χορηγοί που θα διαθέτουν δωρεάν τα προϊόντα τους.

Χριστούγεννα του 2008 λίγο μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου το κέντρο της πόλης έμοιαζε με πεδίο μάχης

Το δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα Χριστούγεννα του 2008 ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Αθήνα. Στις 6 Δεκέμβρη δολοφονήθηκε ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τον αστυνομικό Κορκονέα και το κέντρο της πόλης έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη.

Τότε δήμαρχος ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης. Το δέντρο κάηκε στα επεισόδια, ενώ όταν αντικαταστάθηκε, φρουρούταν από άνδρες των ΜΑΤ.

Έξι αστυνομικοί, τρεις από κάθε πλευρά του δέντρου (σε μία απόσταση μερικών μέτρων δεξιά και αριστερά) επιστρατεύθηκαν για τη φύλαξη του δέντρου από τυχόν νέα απόπειρα βανδαλισμού.

«Οικολογικά» τα Χριστούγεννα του 2009

Το 2009, o Νικήτας Κακλαμάνης έστησε ένα εναλλακτικό, οικολογικό δέντρο στο κέντρο της πόλης! Το δέντρο ήταν φτιαγμένο από 250 φυσικά έλατα που μετά τις γιορτές μεταφέρθηκαν για να φυτευθούν σε μια από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής!



Χριστούγεννα του 2010

Εκείνα τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είχε στολιστεί με έναν... ιδιαίτερο τρόπο θα λέγαμε το πιο κακόγουστο δέντρο της δεκαετίας σίγουρα!



Χριστούγεννα του 2011 στην Ελλάδα της κρίσης – Ο στολισμός «μιλάει» από μόνος του

Η χώρα είναι βυθισμένη στην κρίση και αυτό φαίνεται παντού. Τότε Δήμαρχος στην Αθήνα ήταν ο Γιώργος Καμίνης. Ο λιτός στολισμός στην πλατεία Συντάγματος, στις 13 Δεκεμβρίου του 2011 τα λέει όλα.

Χριστούγεννα το 2012 - Η κρίση συνεχίζεται...

Μετά το περσινό «τίποτα», ακολούθησε ένα στολισμένο κουτί αντί για δέντρο... Μακράν ο πιο ακατανόητος στολισμός! Τα Χριστούγεννα του 2012 έμειναν στην ιστορία για τον πιο πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο στολισμό στην πλατεία Συντάγματος, καθώς επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη το παραδοσιακό έλατο αντικαταστάθηκε από μια φωτιζόμενη μεταλλική κατασκευή-«σκαλωσιά».

Ένα καραβάκι για τα Χριστούγεννα του 2013

Τις επόμενες 2 χρονιές ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, επέλεξε να στολίσει ένα καράβι. Διαφορετικό σκηνικό, σίγουρα καλύτερο από τους δύο προηγούμενους. Από ψηλά έμοιαζε με ένα καράβι σε μια θάλασσα αστεριών.

Λιτός ο στολισμός τα Χριστούγεννα του 2014 - Παρόμοιος με τον περσινό

Τα Χριστούγεννα του 2014 στην πλατεία Συντάγματος, επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη, πρωταγωνίστησε για δεύτερη και τελευταία συνεχόμενη χρονιά ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο καραβάκι, «ως σύμβολο της ελληνικής παράδοσης».

Χριστούγεννα 2015

Ο Γιώργος Καμίνης αποφάσισε να επαναφέρει το κλασσικό δέντρο αλλά κράτησε τον μπλε φωτισμό...

Χριστούγεννα 2016: Σάλος με τη ρόδα και παρατράγουδα!

Tα Χριστούγεννα του 2016 ήταν κάπως επεισοδιακά. Ο Γιώργος Καμίνης εξακολουθεί να είναι ο Δήμαρχος στην Αθήνα και θέλησε να κάνει τη διαφορά βάζοντας μία τεράστια ρόδα αντί για δέντρο στην πλατεία του Συντάγματος! Ωστόσο, δε λειτούργησε ποτέ για λόγους ασφαλείας και είχε προκαλέσει πολλά σχόλια. Τελικά ξηλώθηκε παραμονές Πρωτοχρονιάς.

Χριστούγεννα 2017: Μεταλλική κατασκευή ξανά

Μεταλλικό δέντρο στην Αθήνα. Το 2017 και το 2018 ο δήμος αποφασίζει να στολίσει μια κατασκευή που δείχνει εντυπωσιακή τη νύχτα, την ημέρα ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλόγουστα!

Χριστούγεννα 2018

Το ίδιο δέντρο με το περσινό, μόνο που προστέθηκαν πάρα πολλά φωτάκια στα γύρω δέντρα, τα οποία δεν ήταν και τόσο όμορφα.

Χριστούγεννα 2019

Τα Χριστούγεννα του 2019 στην πλατεία Συντάγματος, τα πρώτα επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, σηματοδότησαν την επιστροφή σε έναν πιο λαμπερό και φαντασμαγορικό εορτασμό

Χριστούγεννα 2020

Τα Χριστούγεννα του 2020 ήταν τα πιο διαφορετικά που έχουμε ζήσει, αφού η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τις ζωές μας ριζικά. Η μάσκα, οι αποστάσεις, η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Παρόλαυτα και φέτος η Αθήνα φόρεσε τα καλά της, το Σύνταγμα στολίστηκε με λαμπιόνια και το καθιερωμένο δέντρο πήρε ξανά τη θέση του, όπως κάθε χρόνο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και οι υπεύθυνοι του Δήμου φρόντισαν να γεμίσουν το κέντρο της πόλης με λαμπάκια και το κλίμα να γίνει γιορτινό, παρά τις δύσκολες μέρες...

Χριστούγεννα 2021

Το έλατο που στολίστηκε στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, ήρθε από το Καρπενήσι και έχει ύψος 19 μέτρα, ενώ στο Σύνταγμα άναψαν συνολικά 350.000 λαμπάκια.

Χριστούγεννα 2022

Τα Χριστούγεννα του 2022 ήταν τα πρώτα με σχεδόν καθόλου μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα ήταν προαιρετική στους κλειστούς χώρους (με εξαίρεση τα ΜΜΜ) και οι πολίτες περίμεναν πώς και πώς να απολαύσουν ορισμένες στιγμές χαλάρωσης με μια βόλτα στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη Αθήνα.

Στην πλατεία Συντάγματος το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν βάρους 6 τόνων περίπου, και έφθασε στην Αθήνα από το Καρπενήσι. Φωτίστηκε από 40.000 λαμπάκια, μήκους 5 χλμ. και είχε με εκατοντάδες μπάλες και στολίδια.

Χριστούγεννα 2023

Το έλατο μεταφέρθηκε από το Καρπενήσι και ήταν ύψους 17 μέτρων. Είχε συνολικά 24.000 φωτάκια τύπου led, ενώ εκατοντάδες στολίδια και μπάλες κρέμονταν από τα κλαδιά του. Ήταν τα τελευταία με δήμαρχο τον Κώστα Μπακογιάννη.

Χριστούγεννα 2024

Τα Χριστούγεννα του 2024 στην πλατεία Συντάγματος, τα πρώτα επί δημαρχίας Χάρη Δούκα, είχαν κεντρικό σύνθημα «Αυτά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα θα είναι σαν παραμύθι» και συνδύασαν τον παραδοσιακό στολισμό με εντυπωσιακές θεματικές εγκαταστάσεις.



Χριστούγεννα 2025

Τα Χριστούγεννα του 2025 στην πλατεία Συντάγματος, επί δημαρχίας Χάρη Δούκα, ξεχώρισαν για τον πλούσιο φωτισμό με τεχνολογία LED και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που στήθηκε παρά την έντονη βροχόπτωση.

Τοποθετήθηκε ένα φυσικό έλατο ύψους 19 μέτρων από τη Βυτίνα Αρκαδίας, στολισμένο με εκατοντάδες στολίδια, φωτεινό αστέρι στην κορυφή και πυκνές σειρές από λαμπιόνια. Τα γύρω δέντρα του Συντάγματος ντύθηκαν με δεκάδες χιλιάδες λαμπάκια και κρεμαστά φωτεινά αστέρια, ενώ στις κολώνες τοποθετήθηκαν φωτιζόμενα στεφάνια. Στην αρχή του πεζοδρόμου της Ερμού τοποθετήθηκε εντυπωσιακή φωτεινή αψίδα με καρυοθραύστες, δημιουργώντας έναν ενιαίο γιορτινό άξονα με την πλατεία.

Χριστούγεννα 2026

Τα φετινά Χριστούγεννα του 2026 στην πλατεία Συντάγματος, επί δημαρχίας Χάρη Δούκα, ξεκίνησαν με κεντρικό σύνθημα «Ο Χορός των Αστεριών» και έναν κλασικό, παραδοσιακό στολισμό σε κόκκινους και χρυσούς τόνους.

Τοποθετήθηκε ένα φυσικό έλατο ύψους 21 μέτρων από φυτώριο στις Ρίζες Χρυσοβίτσας του Δήμου Τρίπολης (Αρκαδία), στολισμένο παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και μια γιορτινή γιρλάντα που αγκαλιάζει τα κλαδιά του ώστε να ξεχωρίζει και την ημέρα. Συνολικά στο Σύνταγμα τοποθετήθηκαν 21.000 μέτρα γιρλάντας με περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας προστέθηκαν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ στήθηκε και ένας μεγάλος φωτεινός Άγιος Βασίλης ως σημείο φωτογράφισης.



