Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι Γιατροί του Κόσμου αντικρούουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από την έμφυλη βία, υπενθυμίζοντας απερίφραστα πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

Η έμφυλη βία δεν αποτελεί ατομικό ζήτημα ούτε βαρύνει τις επιζώσες.

Συνιστά ένα δομικό φαινόμενο που εδράζεται σε ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας, οι οποίες διαπερνούν τον επαγγελματικό χώρο, τον κοινωνικό ιστό, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τον οικογενειακό θεσμό.

Για τους Γιατρούς του Κόσμου, κάθε γυναίκα δικαιούται συνθήκες ουσιαστικής ασφάλειας, κάθε δράστης οφείλει να υπόκειται σε θεσμική λογοδοσία και κάθε θεσμικός φορέας φέρει την ευθύνη της έμπρακτης παρέμβασης.

Μέσα από το σύντομο οπτικοακουστικό τους μήνυμα, οι Γιατροί του Κόσμου απευθύνονται στις επιζώσες τονίζοντας πως το βάρος της ενοχής δεν είναι δικό τους. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί συλλογικό χρέος και μας αφορά όλους και όλες.