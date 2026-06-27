Το μυστικό των Γαλλίδων και τα brands πίσω από το Parisian chic στυλ

Το γαλλικό στιλ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για την κοψότητα

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Yπάρχει κάτι στον τρόπο που ντύνονται οι Γαλλίδες, αυτό το "je ne sai quoi" που κάνει κάθε τους εμφάνιση να δείχνει αβίαστα σωστή. Ίσως είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία φορούν ένα τζιν με άψογη εφαρμογή και ένα σοφιστικέ λευκό πουκάμισο.

Summer skirt: 5 τρόποι που οι Γαλλίδες φορούν τη φούστα

Ίσως πάλι να είναι η ικανότητά τους να συνδυάζουν διαχρονικά κομμάτια και να υιοθετούν τις τάσεις της στιγμής χωρίς ποτέ να χάνουν ποτέ την προσωπικότητά τους. Όπως και να έχει, οι Γαλλίδες αποτελούν το απόλυτο fashion σημείο αναφοράς, χάρη σε μια αισθητική που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την ανεπιτήδευτη φινέτσα.

paris style

Από την Jeanne Damas μέχρι τη Sabina Socol και από την Caroline de Maigret μέχρι τη Camille Charrière, τα French it girls εξακολουθούν να γεμίζουν τα moodboards μας. Δεν ακολουθούν εμμονικά τις τάσεις, ούτε προσπαθούν να εντυπωσιάσουν μέσα από υπερβολές. Αντίθετα, επενδύουν σε ποιοτικά κομμάτια και διαχρονικές γραμμές.

paris style

Το Parisian chic στυλ βασίζεται σε μια καλά επιμελημένη γκαρνταρόμπα γεμάτη staples: Τέλεια tailored σακάκια, denim που εφαρμόζουν άψογα, μεταξωτές μπλούζες, πλεκτά υψηλής ποιότητας και φορέματα που με μερικές έξυπνες παρεμβάσεις και προσθήκες φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πίσω από αυτή την αισθητική βρίσκονται και τα brands που προτιμούν μιας και αποτυπώνουν ιδανικά το DNA της σύγχρονης Γαλλίδας.

Δείτε όλα τα σπουδαία brands που υλοποιούν την παριζιάνικη κομψότητα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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