Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της εισήγησής του στο υπουργικό συμβούλιο αναφέρθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά είπε, αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση. Όπως εξήγησε, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, έχουμε διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019.

«Αυτή η ανθεκτικότητα, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες - χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Στα 1.000 ευρώ ο βασικός μισθός στις αρχές του 2028

Επίσης, ανέφερε ότι πρώτη και βασικότερη προτεραιότητα είναι η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε στις αρχές του 2028 η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. «Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019» όπως σημείωσε.

Επιπλέον είπε ότι ο νέος προϋπολογισμός που είναι ο οδικός χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. «Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους» σημείωσε.

«Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση» υπογράμμισε.

Μητσοτάκης: «Το ''Βαθύ Κράτος'' δεν έχει πλήρως ξεριζωθεί»

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη -και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή - την ακρίβεια να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το «Βαθύ Κράτος» να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί».

«Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας» τόνισε.

«Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια. Προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση. Δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, σημείωσε ότι «έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη».