Η πρόβλεψη για τα ζώδια και οι αλλαγές που φέρνει ο Ουρανός

Με έντονη αστρολογική δραστηριότητα και αρκετή νευρικότητα κυλά η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου. Η γνωστή αστρολόγος, μέσα από την εκπομπή «Stars System» αναφέρθηκε στις όψεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα διάστημα κατά το οποίο μπορεί να αισθανθούμε πιο έντονα την ανάγκη να αλλάξουμε όσα μας πιέζουν.

Όπως εξήγησε, η αντίθεση του Ήλιου με τον Ουρανό, σε συνδυασμό με το εξάγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα, δημιουργεί ένα κλίμα έντασης, αλλά και διάθεσης για ανατροπές. Δεν αποκλείονται ξαφνικές ειδήσεις και απρόοπτες εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αρνητικές.

«Είναι λοιπόν μια από αυτές τις μέρες που μπορεί να νιώθουμε πιο έντονη την ανάγκη αλλαγών στη ζωή μας, μπορεί να θέλουμε να απαλλαχτούμε από οτιδήποτε δεν μας αρέσει, από οτιδήποτε μας καταπιέζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη όψη μπορεί να φέρει μεγαλύτερη νοητική ανησυχία, ενώ ενισχύει την τάση να αντιδρούμε απέναντι σε καταστάσεις που θεωρούμε άδικες ή περιοριστικές.

Η προσοχή που χρειάζεται στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε η Άση Μπήλιου στις επαφές και τις επικοινωνίες μας, καθώς η Σελήνη παραμένει στους Διδύμους, δίνοντας έμφαση στις συζητήσεις, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές συναλλαγές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση του διαδικτύου, των υπολογιστών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τεχνολογικών συσκευών, αλλά και στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούμε.

Όπως ανέφερε, η αντίθεση Ήλιου – Ουρανού συνδέεται συχνά με ξαφνικά γεγονότα και ειδήσεις, ενώ μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, ακόμη και μέσα από μετεωρολογικές ή γεωφυσικές αστάθειες.

Τα απρόοπτα μέχρι το τέλος της χρονιάς και ο γενέθλιος Ερμής

Στη συνέχεια της εκπομπής, η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στον γενέθλιο Ερμή, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι η θέση του στον αστρολογικό χάρτη κάθε ανθρώπου.

Όπως είπε, το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο γενέθλιος Ερμής αποκαλύπτει στοιχεία για τον τρόπο επικοινωνίας, την αντίληψη, τη δύναμη του μυαλού, αλλά και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της καθημερινότητας.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα εξηγήσει ποιοι ενδέχεται να έχουν απρόοπτα, εκπλήξεις και αλλαγές μέχρι το τέλος της χρονιάς, ανάλογα με το ζώδιο και τη μοίρα στην οποία βρίσκεται ο γενέθλιος Ερμής τους.

Κλείνοντας, η αστρολόγος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες ημέρες είναι από τις πιο απαιτητικές της εβδομάδας, ωστόσο το κλίμα αναμένεται σταδιακά να γίνεται πιο ήπιο, με τη νευρικότητα και την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα να υποχωρούν στην πορεία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System