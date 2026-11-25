Πολύ μεγάλη υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με την έκδοση εικονικών αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως ένστολων, αποκαλύφθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, ύστερα από έρευνες που διήρκεσαν πάνω από ενάμισι χρόνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται ότι έχουν ζημιώσει με τον παραπάνω τρόπο το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό 12.650.000 ευρώ, ενώ εμπλέκονται στην υπόθεση 1.291 ένστολοι και ειδικότερα αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή στην απάτη και άλλων 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων, (στρατιωτικών, προσωπικού του ΕΚΑΒ και μιας δικαστικού υπαλλήλου).

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, σε Γιάννενα, Μυτιλήνη και Αθήνα, μεταξύ των οποίων είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός. Επιπλέον, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρο, άλλοι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις. Κατά τις έρευνες σε οικείες αλλά και στα γραφεία, εντοπίστηκαν 400.000 ευρώ, αλλά και πλήθος από εικονικές αποδείξεις.

Απάτη με εικονικές αποδείξεις: Πώς λειτουργούσαν

Σύμφωναμε πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα των μετακινήσεων των υπαλλήλων και κυρίως των ένστολων για έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα των αστυνομικών που μετακινούνταν από την περιφέρεια για περιπολίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ή τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές.

Η κάθε εγκληματική οργάνωση διατηρούσε ένα γραφείο, αλλά από πίσω υπήρχαν πολλές εταιρείες που αποτελούσαν τη βιτρίνα για την έκδοση των αποδείξεων στους μετακινηθέντες υπαλλήλους.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ως ηγετικό στέλεχος της μίας οργάνωσης φέρεται ότι είναι μια γυναίκα, σύζυγος αστυνομικού, που διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Αττική και στην δεύτερη ένας άνδρας, ο οποίος είχε ως στενό συνεργάτη έναν λιμενικό.

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων δήλωναν ψευδώς ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είχαν διαμείνει είτε σε καταλύματα που μίσθωναν κατά καιρούς οι εταιρείες οι οποίες ανήκαν στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε σε ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών που λειτουργούσαν ως βιτρίνες και έκοβαν αποδείξεις με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν τις αποζημιώσεις κρατώντας για τον εαυτό τους το μεγαλύτερο ποσό και κατέβαλλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο στο κύκλωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά των αποζημιώσεων για κάθε μετακίνηση φτάνουν τα 4.000- 4.500 ευρώ το μήνα.

Σημειώνεται επίσης ότι το συνολικό ποσό των 21,65 εκατομμυρίων που φέρεται οτι ζημιώθηκε το δημόσιο, είναι αυτό που προκύπτει από την περίοδο που έχει ερευνηθεί μέχρι στιγμής, ενώ η έρευνα ακόμα συνεχίζεται. Επίσης το ποσό είναι εισπράξιμο από το Δημόσιο, δηλαδή οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να το επιστρέψουν αν θέλουν να έχουν ευνοϊκή ποινική αντιμετώπιση.

Η υπόθεση αυτή απασχολεί τις αρμόδιες αρχές από το 2024 και μετά τη συλλογή των στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το πρωί συντονισμένη επιχείρηση και οι συλλήψεις στις παραπάνω περιοχές.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα με την δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ.