Για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούσαν ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, να αποκτήσουν το δικό τους παιδάκι, με την επιθυμία να γίνουν γονείς να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά τους. Πλέον, το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα, καθώς η Αναστασία διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε περίπου δύο μήνες το ζευγάρι θα υποδεχτεί τον γιο του.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για αυτή τη διαδρομή, την ανυπομονησία αλλά και τη συγκίνησή του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show».

Ο Ηλίας Βρεττός δεν έκρυψε πόσο πολύ περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά και την αγωνία του μέχρι να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά του, ευχόμενος να πάνε όλα καλά.

«Είμαι ακριβώς στη φάση που και εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό. Είμαι 43 χρονών και ακόμα δεν έχω κάνει παιδάκι. Τώρα θα μας έρθει πρώτα ο Θεός και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό. Είμαι πραγματικά απόλυτα συνειδητοποιημένος, απόλυτα ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει και το περιμένω όσο τίποτα. Το θέλαμε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που, έτσι όπως φαίνεται, μας αξιώνει ο Θεός να το αποκτήσουμε το παιδάκι αυτό», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε με τρυφερά λόγια για τη γυναίκα της ζωής του, με την οποία μετρά περισσότερα από επτά χρόνια κοινής πορείας και τέσσερα χρόνια γάμου. Όπως ανέφερε, η Αναστασία αποτελεί πλέον τον πιο κοντινό του άνθρωπο, τη βάση και τα θεμέλιά του.

«Είμαστε μαζί λίγο πάνω από επτά χρόνια με την Αναστασία και τέσσερα χρόνια παντρεμένοι. Είναι μια σχέση που έχει δοκιμαστεί. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι τον πιο δικό μου άνθρωπο, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο, η βάση μου, τα θεμέλιά μου και νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει πραγματικά θα μας ολοκληρώσει».

Ο Ηλίας Βρεττός αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη της συζύγου του, αποκαλύπτοντας πως εξελίσσεται εξαιρετικά, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την ενέργεια και την πειθαρχία της.

«Η Αναστασία είχε και έχει μια εξαιρετική εγκυμοσύνη. Είναι ένας άνθρωπος απίστευτα δραστήριος. Είναι επτά μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. Δηλαδή κάθε φορά την κοιτάω και λέω “πού το έκρυψες το παιδί;”. Κάνει πάρα πολύ γυμναστική, προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της, κάνει αυτά που συνήθως δεν κάνει μια έγκυος γυναίκα γιατί έχει τρέλα με την πειθαρχία και με το να μην χαλάσει όσο γίνεται το σώμα της, να διατηρηθεί ενεργή στα μαθήματά της και τη θαυμάζω απεριόριστα γι’ αυτό», ανέφερε.