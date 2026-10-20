Στιγμές κοντά στη φύση, κατασκηνώνοντας στον Όλυμπο, βίωσαν ο Ηλίας Βρεττός και η εγκυμονούσα σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη.

Aναστασία Δεληγιάννη - Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο/ instagram

To ζευγάρι έστησε σκηνές δίπλα στη λίμνη Κατή και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το υπέροχο τοπίο στα social media.

«Στήνοντας camp σε αλπική λίμνη με 6 μηνών έγκυο γυναίκα! Big respect @anastasia_dell ❤️ Μόνο η φύση μας ηρεμεί τελικά…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο τραγουδιστής.

Aναστασία Δεληγιάννη - Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο/ instagram

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, υπάρχει και μία που ο Ηλίας Βρεττός κρατά τρυφερά την κοιλίτσα της συζύγου του. Το ζευγάρι αναμένει τον ερχομό του πρώτου τους μωρού σε τρεις μήνες.

Aναστασία Δεληγιάννη - Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο/ instagram

Στη δική της ανάρτηση, η Αναστασία Δεληγιάννη ανέφερε οι θερμοκρασίες έφταναν τους -3°C, αλλά οι στιγμές που έζησαν, άξιζαν κάθε δυσκολία.

«Κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής βρίσκονται εκεί που η άνεση τελειώνει και η περιπέτεια αρχίζει. Κατασκήνωση στον Όλυμπο, δίπλα στη λίμνη Κατή, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους -3, κρύο, φύση και στιγμές που αξίζουν κάθε δυσκολία. Γιατί τελικά, δεν χρειάζεται να είναι όλα εύκολα για να είναι μαγικά. Η φύση δεν σου χαρίζει πάντα άνεση, αλλά σου χαρίζει στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.Βγες έξω, τόλμησε, ζήσε ,η περιπέτεια αξίζει κάθε στιγμή», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε.