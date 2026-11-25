Το concept της επόμενης φωτογράφισης σκορπίζει χαμόγελα και ενθουσιασμό, αλλά και δυνατές συγκινήσεις.
Άννα ή Σοφία; Ποια αποχώρησε από το GNTM μέσα σε κλίμα συγκίνησης;
«Θα ζήσετε μία νύχτα στην Αθήνα των 90s», αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Όπως βλέπουμε στο trailer, τα μοντέλα καλούνται να υπηρετήσουν μια διαφορετική ιστορία, ποζάροντας μέσα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο και μιλώντας στο ακουστικό.
GNTM 7: Σταυρούλα ή Γιάννης - Ποιος κερδίζει την καλύτερη φωτογραφία;
Κάποιες φωνές και κάποια πρόσωπα φαίνονται οικεία στους διαγωνιζόμενους, αποκαλύπτοντας μια πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα τους.
Ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο, καθώς όλοι βλέπουν τον εαυτό τους στον μεγάλο τελικό. Οι λήψεις που φτάνουν στο πλατό είναι αντάξιες του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι, με τους κριτές να κάνουν μεγάλες δηλώσεις:
«Είσαι ο πιο αποφασισμένος παίκτης του GNTM για να κερδίσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.
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