H αληθινή ιστορία «Roofman» («Roofman: Ένας τίμιος κλέφτης»), 2025, διάρκειας 120’) με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield και σκηνοθεσία του Derek Cianfrance έρχεται να καθηλώσει αυτή την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ο δραπέτης Τζέφρι Μάντσεστερ κρύβεται για μήνες μέσα σε ένα κατάστημα παιχνιδιών χωρίς να γίνει αντιληπτός. Όταν ερωτεύεται μια γυναίκα, η διπλή ζωή του απειλεί να αποκαλύψει την κρυψώνα του. Η συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 29/11 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.

Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.