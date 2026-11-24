Μια μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, καθώς ο Jean ήταν το μοντέλο που αποχώρησε από τον διαγωνισμό ομορφιάς του Star.

Η ανακοίνωση δια στόματος Ηλιάνας Παπαγεωργίου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο πλατό, αφού όλοι οι διαγωνιζόμενοι περίμεναν πως θα φύγει η Άννα.

GNTM: Η Σταυρούλα αποχωρίστηκε το άλλο της μισό στον διαγωνισμό

Οι κριτές αποχαιρέτησαν με ιδιαίτερη φόρτιση τον παίκτη που είδε την πόρτα της εξόδου, ενώ πιο βαριά από όλους το πήρε η Σταυρούλα, με την οποία ήρθαν πολύ κοντά μέσα στο παιχνίδι και έγιναν αχώριστοι.

«Δεν ξέρω πώς να νιώσω. Έχω πάθει σοκ. Η πιο δυνατή ανάμνηση που έχω από το παιχνίδι είναι την πρώτη μέρα στην audition που βρίσκομαι με τη Σταυρούλα κοιταχτήκαμε και γίναμε έτσι. Νιώθω ότι όλο το παιχνίδι για μένα είναι αυτή η φιλία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που έζησα», ανέφερε ο Jean λίγη ώρα αφότου ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα.

Απαρηγόρητη η Σταυρούλα δεν μπορούσε να πιστέψει όσα συνέβαιναν μπροστά της: «Εντάξει, δεν πιστεύω καν ότι θα φύγει ο Jean. Μας κάνει κάποιος πλάκα. Μας κοροϊδεύουν κι εγώ το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Έχω δώσει ένα κομμάτι της ψυχής μου σε αυτόν τον άνθρωπο κι αυτός σ' εμένα».

Με τη σειρά του, ο Ακύλλας σχολίασε πως η ανατροπή λειτούργησε σαν καμπανάκι ενόψει της συνέχειας: «Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό όλο αυτό το παρεάκι. Ήταν ένα ξύπνημα για μένα να καταλάβω ότι δεν παίζουμε. Είναι η τελική ευθεία, η τελική ανάσα και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη».

Η Anastazja στάθηκε επίσης στη δύσκολη στιγμή της αποχώρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πονάει πολύ που φεύγει ο Jean».

Την ίδια ώρα, η Άννα παραδέχτηκε πως νιώθει ένα βάρος για την εξέλιξη αυτή, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι υπόλοιποι μπορεί να αλλάξουν στάση απέναντί της, επειδή εκείνη παρέμεινε στον διαγωνισμό αντί για τον φίλο τους.

Κλείνοντας, ο Jean δήλωσε συγκινημένος: «Νιώθω πραγματικά ότι φεύγω με γεμάτη την ψυχή. Απλά θα πρέπει να το αποδεχτώ και εντάξει η ζωή συνεχίζεται. Θα πω για τα παιδιά που έμειναν εδώ. Μείνετε δυνατοί. Πολεμήστε σκληρά και ο καλύτερος θα κερδίσει».

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