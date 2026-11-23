Ο Biased Beast ετοιμάζεται να διεκδικήσει το εισιτήριο για τη φετινή Eurovision, αφού κατέθεσε τραγούδι για το «Sing for Greece 2027». Με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα, εκκεντρική αισθητική και μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνει, ο Κύπριος τραγουδιστής δηλώνει πανέτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση. Σε μια σύντομη κουβέντα που είχε με τη δημοσιογράφο του Star.gr, Αθανασία Βογιάρη, στο πάρτυ του OGAE Greece, ο Biased Beast άνοιξε τα χαρτιά του για τη συμμετοχή του, το ιδανικό timing και το κλίμα που περιμένει να συναντήσει στον εθνικό τελικό.

Όσα αποκάλυψε ο Biased Beast για τη συμμετοχή που κατέθεσε για το Sing for Greece / NDP PHOTO (Π. ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ)

Biased Beast: Το τραγούδι που κατέθεσε και η γνώμη των δικών του ανθρώπων

Παρότι ακόμα δε μπορεί να αποκαλύψει τίποτα σχετικά με το τραγούδι του, ο Biased Beast δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα για το τι να περιμένει το κοινό. Επιλέγει να μείνει πιστός στον εαυτό του. «Είναι πολύ "εγώ" το κομμάτι, άρα νομίζω μπορείς να φανταστείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή στη Eurovision αποτελεί για εκείνον ένα παιδικό όνειρο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καταγωγή του: «Από παιδί βλέπουμε αυτόν τον θεσμό. Στην Κύπρο έχουμε μια μεγάλη λατρεία με τον διαγωνισμό, οπότε ήταν πάντα ένας ωραίος στόχος». Γιατί όμως αποφάσισε να κάνει το βήμα φέτος; Η απάντηση βρίσκεται στη συγκυρία. «Τώρα είναι το κατάλληλο timing. Τυχαίνει να έχουμε αυτό το όμορφο τραγούδι και τυχαίνει να είμαι κι εγώ καλά μέσα μου, έτοιμος να το αντιπροσωπεύσω», εξηγεί.

Πίσω από τη δημιουργία του κομματιού κρύβεται μια στενή συνεργασία. Ο πρώτος άνθρωπος που άκουσε το τραγούδι ολοκληρωμένο ήταν ο Κύπριος φίλος και συμπαραγωγός του, Ανδρέας, με τον οποίο υλοποίησαν μαζί αυτήν την ιδέα. Αμέσως μετά, το κομμάτι πέρασε από το «τεστ» της παρέας του. «Ζητάω πάντα τη γνώμη των δικών μου ανθρώπων. Θέλω να ακούνε τα τραγούδια μου και να μου λένε την άποψή τους – και νομίζω πως το ενέκριναν όλοι», σημειώνει.

Biased Beast: «Ζητάω πάντα τη γνώμη των δικών μου ανθρώπων»

Biased Beast: Η σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού και το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη

Για τον Biased Beast, η Eurovision δεν είναι μόνο μουσική, αλλά μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία. Ως καλλιτέχνης που επενδύει στο vision και το styling, έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του την εικόνα της εμφάνισής του. «Είμαι ένας καλλιτέχνης που φαντάζεται και δημιουργεί τις εμφανίσεις του. Προφανώς τα έχω κάνει εικόνα, τα δουλεύουμε και έχουμε πολλή ενέργεια να δείξουμε αυτή τη συμμετοχή», τονίζει, επιβεβαιώνοντας πως το αισθητικό κομμάτι είναι ένας από τους λόγους που νιώθει ότι ταιριάζει απόλυτα στον θεσμό.

Όσο για τις προσδοκίες του από το «Sing for Greece», ο στόχος του ξεπερνά την απλή κατάταξη. Ο ίδιος δηλώνει ενθουσιασμένος που η διοργάνωση μεταφέρεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, πιστεύοντας πως αυτό θα δώσει μια πιο ιδιαίτερη αύρα στη βραδιά. «Θα είμαι ικανοποιημένος αν περάσουμε καλά. Νομίζω θα είναι ένα τρελό πάρτι. Ελπίζω να μην υπάρχει πολύ άγχος, ένταση ή κόντρες. Γι' αυτό το κάνουμε άλλωστε: για να δώσουμε χαρά και να μας γνωρίσει ο κόσμος που δεν μας ξέρει ακόμα», καταλήγει.

Biased Beast: «Τυχαίνει να έχουμε αυτό το όμορφο τραγούδι»

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου

