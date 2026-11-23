Νέα πρόκληση από την Τουρκία η οποία εξέδωσε NAVTEX για υδρογραφικές έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Τσεσμέ» από σήμερα 23 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου, σε μια μεγάλη περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, σε διεθνή ύδατα.

Το τουρκικό σκάφος διενεργεί βυθομετρήσεις, χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, καθώς και μετρήσεις θερμοκρασίας και αλατότητας των υδάτων.

Η ΝΑΧΤΕΧ φυσικά δε θεωρείται νόμιμη καθώς βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας, σε περιοχές της δυνητικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας.

Αναμένεται συνεπώς η πάγια ελληνική αντίδραση με την έκδοση ΑΝΤΙ- NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών.