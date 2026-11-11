Ηχηρή απάντηση στην τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την τουρκική αναγγελία άκυρη και ανίσχυρη. Με την ελληνική αντι-NAVTEX 1441/26, ο σταθμός Ηρακλείου επικαλείται τις τρεις αποφάσεις αδειοδότησης των εργασιών και επαναβεβαιώνει ότι η ελληνική NAVTEX παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο έχει ήδη αποπλεύσει από το Ηράκλειο και κατευθύνεται προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, για τις προγραμματισμένες έρευνες στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

Απέπλευσε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η αρμοδιότητα αδειοδότησης των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει ότι οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Η ελληνική αντι-NAVTEX με τις τρεις αποφάσεις αδειοδότησης

Η ελληνική αναγγελία, με αριθμό 1441/26, αποτελεί την επίσημη απάντηση στην τουρκική NAVTEX FA76-1127/26, η οποία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας.

Στο κείμενό της, με χρονική σήμανση 10 Νοεμβρίου 2026, στις 22:05 UTC, ο σταθμός Ηρακλείου επισημαίνει ότι μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε NAVTEX σχετικά με τις έρευνες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Παράλληλα, παραθέτει αναλυτικά τις τρεις ελληνικές αποφάσεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι εργασίες:

- 31373/07.06.2024

- 9020/11.02.2026

- 65808/06.11.2026

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Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος των γραμμών ερευνών βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται, σύμφωνα με την Αθήνα, από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

Στην ίδια αναγγελία διευκρινίζεται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών, ενώ επιβεβαιώνεται ότι η NAVTEX HA15-1411/26 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

Η ελληνική αντι-NAVTEX περιλαμβάνει δύο σειρές από 11 γεωγραφικά σημεία, που προσδιορίζουν τις θαλάσσιες γραμμές των ερευνών από την περιοχή ανατολικά της Κρήτης προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Η αναγγελία καταλήγει χαρακτηρίζοντας άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική NAVTEX FA76-1127/26. Η ακύρωση της ελληνικής αναγγελίας έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου 2027, στις 00:01 UTC.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οι έρευνες γίνονται με ελληνικές και κυπριακές NAVTEX

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η θέση της ίδιας της εταιρείας που συνδέεται με τις εργασίες.

Η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως άδεια για τις έρευνες ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου δόθηκε αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Κύπρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι έρευνες του γαλλικού πλοίου πραγματοποιούνται βάσει των NAVTEX που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τη θέση που είχαν διατυπώσει διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών το βράδυ της Τρίτης, πώς Ελλάδα και Κύπρος ήταν οι μόνες χώρες στις οποίες η εταιρεία υπέβαλε αιτήματα για την αδειοδότηση των εργασιών, ενώ δεν είχε κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα προς την Τουρκία.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε αφού είχε ήδη ξεκινήσει η κίνηση του ερευνητικού πλοίου, με την πορεία του να έχει δημοσιοποιηθεί μέσω της ελληνικής NAVTEX.

Επισήμαναν, επίσης, ότι στην τουρκική αναγγελία δεν υπάρχει αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης που να έχει υποβληθεί στις τουρκικές Αρχές.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Τι υποστηρίζει η Τουρκία με τη NAVTEX της Αττάλειας

Από την πλευρά της, η Άγκυρα, μέσω της NAVTEX 1127/26, υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες του «Abeille Marengo» πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των τουρκικών Αρχών και σε περιοχή που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα και υφαλοκρηπίδα.

Για να στηρίξει τη θέση της, επικαλέστηκε τις θαλάσσιες διεκδικήσεις που είχε γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2020, στο πλαίσιο των θέσεών της για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν είχε λάβει αίτημα αδειοδότησης από τη γαλλική εταιρεία και, επομένως, δεν είχε κληθεί να παράσχει σχετική συγκατάθεση.

Η κυβέρνηση απορρίπτει ότι η γαλλική εταιρεία που θα κάνει τις έρευνες ζήτησε άδεια από την Τουρκία

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ακόμη ότι οι συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στην τουρκική NAVTEX παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με εκείνες της ελληνικής αναγγελίας που είχε εκδοθεί στις 6 Νοεμβρίου.

Παπασταύρου: «Συγκατάθεση χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα»

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη Βουλή σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία εμφανίστηκε να παρέχει συγκατάθεση για εργασίες για τις οποίες δεν είχε προηγηθεί αίτημα από τη γαλλική εταιρεία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, τα αιτήματα για τις έρευνες υποβλήθηκαν αποκλειστικά προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ το πλοίο ξεκίνησε την αποστολή του βάσει της ελληνικής NAVTEX.

Ο ίδιος κάλεσε την αντιπολίτευση να εξετάσει το περιεχόμενο της τουρκικής αναγγελίας, επισημαίνοντας ότι δεν περιλαμβάνει αναφορά σε αίτηση αδειοδότησης προς την Άγκυρα.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η τουρκική NAVTEX και οι εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προκάλεσαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζήτησαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Στο θέμα παρενέβη από το βήμα της Βουλής και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η σχετική ενημέρωση της Άγκυρας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «αυτό το έργο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας» και έθεσε το ερώτημα: «Γιατί επιλέγει η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, δηλαδή την Γαλλία;».

Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά, εάν γνώριζε το περιεχόμενό της και εάν η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε στο όνομα και για λογαριασμό της Ελλάδας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαίτησε να δοθεί στη Βουλή το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, ζητώντας από την κυβέρνηση ουσιαστική ενημέρωση και όχι, όπως είπε, «παιχνίδια επικοινωνιακού χαρακτήρα που μπορούμε να τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, είχε ζητήσει την έκδοση ελληνικής αντι-NAVTEX, εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο νέας έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχε, επίσης, ζητήσει επίσημες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία.

Η ΕΛ.Α.Σ., μέσω του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της, άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική αναγγελία αποτελεί αρνητική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Στην ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τμήματα της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας ως δικά της.

Τέλος, το ΚΚΕ, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του, Νίκου Καραθανασόπουλου, ζήτησε ενημέρωση της Βουλής για την τουρκική NAVTEX και ειδικότερα για τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα πραγματοποιηθούν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Το «Abeille Marengo» συνεχίζει τις έρευνες για το καλώδιο

Το γαλλικής σημαίας «Abeille Marengo» απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου λίγο μετά τις 18:00 την Τρίτη, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Το πλοίο, που συνδέεται με τις εργασίες της Nexans, έχει αναλάβει τις έρευνες βυθομετρικής χαρτογράφησης κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ελέγχους και βαθμονόμηση του εξοπλισμού, πριν από την έναρξη των προβλεπόμενων ερευνών.

Η διαδικασία των δοκιμών βαθμονόμησης αναμένεται να διαρκέσει περίπου 24 ώρες, με στόχο να ελεγχθούν οι αισθητήρες και τα συστήματα μέτρησης του πλοίου.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εργασίες χαρτογράφησης του βυθού στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου οι έρευνες είχαν διακοπεί το καλοκαίρι του 2024.

Το έργο Great Sea Interconnector, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου, έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος.