Βουλγαρία: «Τα γυαλιά έπεφταν βροχή» - Πώς έγιναν οι καραμπόλες 86 οχημάτων

12 νεκροί και 50 τραυματίες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12 νεκροί και 50 τραυματίες από δύο καραμπόλες 86 οχημάτων στη Βουλγαρία, κοντά στο Γιάμπολ.
  • Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο Σόφια-Μπουργκάς.
  • Μαρτυρίες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές και πανικό μεταξύ των επιβατών.
  • Η πρώτη καραμπόλα προκλήθηκε από φορτηγό που έκλεισε το δρόμο σε λεωφορείο, ακολούθησε δεύτερη σύγκρουση.
  • Αστυνομία ερευνά αν οι οδηγοί αποσπάστηκαν από την προσοχή τους λόγω του πρώτου δυστυχήματος.

Συνολικά 12 νεκροί και 50 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο διαδοχικές καραμπόλες που σημειώθηκαν στον ίδιο αυτοκινητόδρομο στη Βουλγαρία, μέσα σε πυκνή ομίχλη.  

Συνολικά 86 οχήματα ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις, κοντά στο Γιάμπολ, στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας, στον δρόμο που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς, στη Μαύρη Θάλασσα. 

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο αποτυπώνουν τις εφιαλτικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τις συγκρούσεις. Επιβάτης λεωφορείου, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, περιέγραψε το χάος που επικράτησε στο εσωτερικό του οχήματος: 

«Όλα τα τζάμια είχαν σπάσει, γυαλιά έπεφταν βροχή και ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλο. Κάποιοι είχαν πέσει, κάποιοι είχαν τραυματιστεί, άλλοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να βγουν». 

Καραμπόλα Βουλγαρία

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονταν γύρω τους: «Πήγαμε να βγούμε, αλλά ερχόταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Βγήκαμε και τρέξαμε προς το χωράφι»

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή ενός ακόμη επιζώντα, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα σε βαριά οχήματα. «Πίσω μου υπήρχαν τέσσερα οχήματα, φορτηγά. Δεν ξέρω πώς βγήκα... τι συνέβη, αλλά τελικά... δόξα τω Θεώ, έμεινα ζωντανός», ανέφερε. 

Καραμπόλες στη Βουλγαρία με 12 νεκρούς

Πώς έγιναν οι δύο καραμπόλες στη Βουλγαρία 

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 7 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπουργκάς. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε η αλυσίδα των συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τον Λιουμπόμιρ Νικολόφ, που εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, ένα φορτηγό φέρεται να έκλεισε τον δρόμο σε λεωφορείο που μετέφερε ομάδα επιβατών. Ακολούθησε σύγκρουση με φορτηγό που μετέφερε σιτάρι. 

Καραμπόλες με 86 οχήματα στη Βουλγαρία

Στο πίσω μέρος του φορτηγού με το σιτάρι προσέκρουσε και ένα ΙΧ, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε δεύτερη καραμπόλα στο αντίθετο ρεύμα, προς τη Σόφια. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οδηγοί να αποσπάστηκαν από την προσοχή τους, κοιτάζοντας το πρώτο δυστύχημα. 

Οι εικόνες από το σημείο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου ήταν σοκαριστικές: αυτοκίνητα σφηνωμένα ανάμεσα σε φορτηγά, αναποδογυρισμένα οχήματα και συντρίμμια σε μεγάλο μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

Πυροσβέστες και διασώστες έδωσαν μάχη για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αεροδιακομιδές. 

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