GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»

Το ξέσπασμα της Σταυρούλας μετά τη φωτογράφιση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα, νικήτρια προηγούμενης δοκιμασίας, δυσκόλεψε τη Σταυρούλα με πολλά props κατά τη φωτογράφιση.
  • Ο στόχος της Άννας ήταν να εμποδίσει τη Σταυρούλα από το να βγάλει καλή λήψη.
  • Ο Ακύλλας χαρακτήρισε την Άννα «διαβολική» για τις τακτικές της.
  • Παρά τις δυσκολίες, η Σταυρούλα έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτές και παρέμεινε αισιόδοξη.
  • Η στρατηγική της Άννας δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως παρατήρησε ο Γιάννης.

Η Άννα, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε τη δυνατότητα να δυσκολέψει κάποια μοντέλα. Εκείνη αποφάσισε να βάλει δύσκολα στη Σταυρούλα, δοκιμάζοντας τα όρια και τις ικανότητές της. «Ο στόχος μου είναι να μπλοκάρω τη Σταυρούλα. Να μη βγάλει μια καλή λήψη», ξεκαθάρισε.

GNTM 2026: Τα ντισαβαντάζ της Άννας είχαν ξεκάθαρο στόχο!

GNTM 2026: Τα ντισαβαντάζ της Άννας είχαν ξεκάθαρο στόχο!

Έτσι, τη «φόρτωσε» με πολλά props, με αποκορύφωμα ένα κινητό που έπρεπε να κρατά σε όλη τη φωτογράφιση. «Είσαι διαβολική τελικά», είπε ο Ακύλλας απευθυνόμενος στην Άννα.

Η δοκιμασία στην Αθήνα με τα ψώνια δεν αποδείχθηκε τόσο καταστροφική, αφού τα σχόλια τόσο από τον φωτογράφο όσο και από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

Μετά το τέλος του σετ, η Σταυρούλα κατέρρευσε από την υπερπροσπάθεια, παρ' όλα αυτά έμοιαζε αρκετά αισιόδοξη για το αποτέλεσμα.

GNTM 2026: Το δύσκολο έργο της Σταυρούλας στη σημερινή φωτογράφιση

GNTM 2026: Το δύσκολο έργο της Σταυρούλας στη σημερινή φωτογράφιση

«Έγινε εντελώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε η Άννα», σχολίασε ο Γιάννης, αναγνωρίζοντας ότι το νεισαβαντάζ της Άννας δεν έπιασε τόπο.

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