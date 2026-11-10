Η Άννα, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε τη δυνατότητα να δυσκολέψει κάποια μοντέλα. Εκείνη αποφάσισε να βάλει δύσκολα στη Σταυρούλα, δοκιμάζοντας τα όρια και τις ικανότητές της. «Ο στόχος μου είναι να μπλοκάρω τη Σταυρούλα. Να μη βγάλει μια καλή λήψη», ξεκαθάρισε.
Έτσι, τη «φόρτωσε» με πολλά props, με αποκορύφωμα ένα κινητό που έπρεπε να κρατά σε όλη τη φωτογράφιση. «Είσαι διαβολική τελικά», είπε ο Ακύλλας απευθυνόμενος στην Άννα.
Η δοκιμασία στην Αθήνα με τα ψώνια δεν αποδείχθηκε τόσο καταστροφική, αφού τα σχόλια τόσο από τον φωτογράφο όσο και από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη ήταν άκρως ενθαρρυντικά.
Μετά το τέλος του σετ, η Σταυρούλα κατέρρευσε από την υπερπροσπάθεια, παρ' όλα αυτά έμοιαζε αρκετά αισιόδοξη για το αποτέλεσμα.
«Έγινε εντελώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε η Άννα», σχολίασε ο Γιάννης, αναγνωρίζοντας ότι το νεισαβαντάζ της Άννας δεν έπιασε τόπο.
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