Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Κατιαγισμός νέων επεισοδίων ολόκληρο τον Νοέμβριο, αποκλειστικά στη Nova

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Καταιγισμός νέων συναρπαστικών σειρών και νέων σεζόν έρχονται το Νοέμβριο στο Novacinema4! Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της ρομαντικής δραματικής σειράς «Outlander: Blood of my Blood» με τον Jamie Roy, ενώ από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Irish Blood» με την Alicia Silverstone. Από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς «The Rainmaker» με τον Milo Callaghan, ενώ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «High Country» με την Leah Purcell.  Από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 έρχεται η νέα σειρά «Dig» με φόντο την Ελλάδα και τους Amy Poehier, Hugh Laurie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Το ξεκίνημα στις πρεμιέρες του Νοεμβρίου θα γίνει από την Τρίτη 10/11 (22:00) με τη 2η σεζόν της ρομαντικής δραματικής σειράς «Outlander: Blood of my Blood» και τους Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο νέος κύκλος, γεμάτος αγωνία και συγκινήσεις, μας ταξιδεύει στη Σκωτία του 18ου αιώνα, στις απαρχές της εξέγερσης των Ιακωβιτών, όπου τα δύο νεαρά ζευγάρια αγωνίζονται απεγνωσμένα να βρουν τον δρόμο που θα τους φέρει ξανά κοντά.

Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Η δραματική σειρά «Irish Blood» με τους Alicia Silverstone, Jason O'Mara, Dearbhla Molloy κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 11/11 (22:00). Όταν λαμβάνει μήνυμα από τον αποξενωμένο πατέρα της, η δικηγόρος διαζυγίων Φιόνα Φοξ ταξιδεύει στην Ιρλανδία και ανακαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά. Σύντομα, συνειδητοποιεί ότι η εγκατάλειψή της έκρυβε μια άλλη αλήθεια.

Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Από την Πέμπτη 12/11 (22:00) έρχεται ο 2ος κύκλος της δικαστικής αστυνομικής σειράς «The Rainmaker» με τους Milo Callaghan, Lana Parrilla, Madison Iseman. Ένα γράμμα που φυγαδεύεται από το αναμορφωτήριο Μέντφορντ φτάνει στα χέρια του Ρούντι Μπέιλορ. Η έκκληση ενός αγοριού για βοήθεια αποκαλύπτει μια τεράστια συνωμοσία με διεφθαρμένους δικαστές, δικηγόρους και μυστηριώδεις πελάτες.
Τη σκυτάλη παίρνει από το Σάββατο 14/11 (22:00) η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «High Country» με την Leah Purcell.  Η ντετέκτιβ Άντρεα ‘Άντι’ Γουίτφορντ μπαίνει σε ένα αινιγματικό μυστήριο πέντε ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί στην ερημιά. Μέσα από μια συγκλονιστική έρευνα, η Άντι αποκαλύπτει έναν πολύπλοκο ιστό δολοφονίας, εξαπάτησης και εκδίκησης.

Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Από την Παρασκευή 27/11 (22:00) έρχεται η νέα κωμική σειρά περιπέτειας «Dig» με φόντο την Ελλάδα και τους Amy Poehier, Hugh Laurie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σε μια αρχαιολογική ανασκαφή στην Ελλάδα, μια ομάδα αρχαιολόγων και φοιτητών ανακαλύπτει ένα σπάνιο εύρημα. Αποφασίζουν να το κρατήσουν μυστικό, όμως σύντομα μπλέκονται σε ένα μυστήριο που απειλεί την καριέρα και το μέλλον τους.

Παράλληλα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Gomorrah The Origins» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 30/11), «The Five Star Weekend» (μέχρι 3/11), «Ted season 2» (μέχρι 4/11), «NCIS season 24» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «The Audacity» (μέχρι 5/11), «The Paper season 2» (κάθε Παρασκευή μέχρι 20/11), «The Undeclared War» (μέχρι 7/11), «Law & Order ’21 season 26» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4

Απόλαυσε τις σειρές στo Novacinema4, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
 

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