Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Fuzz Live Music Club

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Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα
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Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, οι Sólstafir επιστρέφουν στην Αθήνα και το Fuzz Live Music Club ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες της σύγχρονης heavy μουσικής σκηνής. Με αφετηρία την Ισλανδία και μια μουσική πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, οι Sólstafir έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν ήχο που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Είναι από εκείνες τις μπάντες που δεν αρκούνται στο να παίξουν μουσική, αλλά δημιουργούν ολόκληρα ηχητικά τοπία, γεμάτα ένταση, μελαγχολία και συναίσθημα.

Η μουσική τους κινείται ανάμεσα στο metal, το post-rock και την ψυχεδέλεια, με έντονες επιρροές από το classic rock, αλλά και μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που μοιάζει να κουβαλά κάτι από τα άγρια ισλανδικά τοπία. Οι συνθέσεις τους άλλοτε ξεκινούν σχεδόν ψιθυριστά και άλλοτε κορυφώνονται σε εκρηκτικά μουσικά ξεσπάσματα. Αυτή η διαρκής εναλλαγή είναι που κάνει κάθε τραγούδι τους να μοιάζει με μια μικρή διαδρομή, με τη δική της αρχή, τις δικές της κορυφώσεις και τη δική της συναισθηματική κατάληξη.

Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα

Από τις black metal ρίζες σε έναν απολύτως προσωπικό ήχο

Οι Sólstafir ξεκίνησαν την πορεία τους στα μέσα της δεκαετίας του '90, μέσα από την underground black metal σκηνή του Reykjavík. Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, απομακρύνθηκαν από τις αρχικές τους μουσικές φόρμες και διαμόρφωσαν μια εντελώς προσωπική ταυτότητα. Δεν φοβήθηκαν να πειραματιστούν, να αφήσουν χώρο στις μελωδίες και να ενσωματώσουν διαφορετικές επιρροές, διατηρώντας πάντα τον σκοτεινό και ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

 

Άλμπουμ όπως τα «Köld», «Svartir Sandar», «Ótta» και «Berdreyminn» αποτελούν σημαντικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής. Τραγούδια όπως τα «Fjara», «Ótta» και «Pale Rider» έχουν αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού τους, ακριβώς επειδή καταφέρνουν να συνδυάζουν τη μουσική ένταση με μια βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία.

Το «Hin helga kvöl» και η επιστροφή στις βαρύτερες ρίζες

Στην Αθήνα, οι Sólstafir έρχονται έχοντας στις αποσκευές τους το «Hin helga kvöl», το όγδοο studio album τους, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024 από τη Century Media. Ο τίτλος του, που μεταφράζεται ως «The Holy Suffering», αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική κατεύθυνση της δουλειάς.

Στο συγκεκριμένο album η μπάντα κοιτάζει ξανά προς τις πιο βαριές μουσικές της ρίζες, χωρίς να εγκαταλείπει τις ατμοσφαιρικές συνθέσεις και τις μελωδικές διαδρομές που την καθιέρωσαν. Τα «Hún andar», «Blakkrakki» και το ομώνυμο «Hin helga kvöl» αναδεικνύουν διαφορετικές πλευρές του ήχου της, επιβεβαιώνοντας πως οι Sólstafir εξακολουθούν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

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Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα

Μια βραδιά που υπόσχεται ένταση και συναίσθημα

Αυτό που περιμένω περισσότερο από την εμφάνισή τους στο Fuzz είναι εκείνη η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργούν όταν οι μελωδίες τους συναντούν τις βαριές κιθάρες και τις μεγάλες μουσικές κορυφώσεις. Οι Sólstafir έχουν την ικανότητα να σε παρασύρουν σε έναν δικό τους κόσμο, όπου η μελαγχολία δεν είναι απαραίτητα κάτι σκοτεινό, αλλά ένας τρόπος να εκφραστούν συναισθήματα που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Eightball Club

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Fuzz Live Music Club

 

Jeff Buckley: Το εμβληματικό «Grace» επιστρέφει στη σκηνή

Το Σάββατο, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τραγούδια από τη νέα τους δουλειά, αλλά και αγαπημένες συνθέσεις από ολόκληρη τη δισκογραφική τους πορεία. Και αν κάτι χαρακτηρίζει τη μουσική τους, είναι πως κάθε ζωντανή εκτέλεση μπορεί να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή διάσταση αφού έχουν μάθει να μετατρέπουν τον ήχο σε εικόνες και το συναίσθημα σε μουσική. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επιστροφής τους στην Αθήνα.

Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

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