Πλήθος κόσμου απόλαυσε το νέο σχήμα του χειμώνα στη νυχτερινή Αθήνα, με πρωταγωνίστριες στη μουσική σκηνή του NOX τη Δέσποινα Βανδή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
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Πολλοί ήταν και οι επώνυμοι που απόλαυσαν το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε , ανάμεσά τους γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.
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O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε συγκεκριμένα τον Αντώνη Ρέμο - στενό φίλο των δύο καλλιτέχνιδων- μαζί με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.
Εκεί ήταν επίσης η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη. Η κριτής του GNTM έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με τη λαμπερή της παρουσία να μαγνητίζει τα βλέμματα.
Το μουσικό σχήμα απόλαυσε και το σχετικά «φρέσκο» ζευγάρι της showbiz, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού.
Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο μετά από πρόσκληση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου.
Το ίδιο συνέβη και δύο ακόμα αγαπημένους τους συναδέλφους, την Έλλη Κοκκίνου και τον Πέτρο Ιακωβίδη.