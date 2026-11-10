Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου

Οι καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή & τραγούδησαν μαζί τους

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Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
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Celebrities & Gossip Νεα
Η άφιξη του Ρέμου στο NOX, μαζί με τη σύζυγό του/ βίντεο Ηappy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου πρωταγωνιστούν στη μουσική σκηνή του NOX από 6 Νοεμβρίου.
  • Πλήθος επώνυμων ζευγαριών παρακολούθησε την πρεμιέρα, όπως ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο σύζυγός της Δημήτρης Μάζης ήταν επίσης παρόντες, με την κριτή του GNTM να εντυπωσιάζει.
  • Το ζευγάρι Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλενα Τσαγκρινού παρακολούθησε το πρόγραμμα.
  • Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή μετά από πρόσκληση των Βανδή και Θεοδωρίδου.

Πλήθος κόσμου απόλαυσε το νέο σχήμα του χειμώνα στη νυχτερινή Αθήνα, με πρωταγωνίστριες στη μουσική σκηνή του NOX τη Δέσποινα Βανδή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους

Πολλοί ήταν και οι επώνυμοι που απόλαυσαν το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε , ανάμεσά τους γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. 

Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε συγκεκριμένα τον Αντώνη Ρέμο - στενό φίλο των δύο καλλιτέχνιδων- μαζί με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.

 Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν επίσης η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη. Η κριτής του GNTM έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με τη λαμπερή της παρουσία να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Μπέττυ Μαγγίρα- Δημήτρης Μάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μπέττυ Μαγγίρα- Δημήτρης Μάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το μουσικό σχήμα απόλαυσε και το σχετικά «φρέσκο» ζευγάρι της showbiz, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού.

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο μετά από πρόσκληση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Αντώνης Ρέμος -Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Νατάσα Θεοδωρίδου- Αντώνης Ρέμος -Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ίδιο συνέβη και δύο ακόμα αγαπημένους τους συναδέλφους, την Έλλη Κοκκίνου και τον Πέτρο Ιακωβίδη. 

Νατάσα Θεοδωρίδου- Έλλη Κοκκίνου- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Νατάσα Θεοδωρίδου- Έλλη Κοκκίνου- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Νατάσα Θεοδωρίδου- Πέτρος Ιακωβίδης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Νατάσα Θεοδωρίδου- Πέτρος Ιακωβίδης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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