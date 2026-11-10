Η άφιξη του Ρέμου στο NOX, μαζί με τη σύζυγό του/ βίντεο Ηappy Day

Πλήθος κόσμου απόλαυσε το νέο σχήμα του χειμώνα στη νυχτερινή Αθήνα, με πρωταγωνίστριες στη μουσική σκηνή του NOX τη Δέσποινα Βανδή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Πολλοί ήταν και οι επώνυμοι που απόλαυσαν το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε , ανάμεσά τους γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε συγκεκριμένα τον Αντώνη Ρέμο - στενό φίλο των δύο καλλιτέχνιδων- μαζί με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.

Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν επίσης η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη. Η κριτής του GNTM έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με τη λαμπερή της παρουσία να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Μπέττυ Μαγγίρα- Δημήτρης Μάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το μουσικό σχήμα απόλαυσε και το σχετικά «φρέσκο» ζευγάρι της showbiz, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού.

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο μετά από πρόσκληση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Αντώνης Ρέμος -Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ίδιο συνέβη και δύο ακόμα αγαπημένους τους συναδέλφους, την Έλλη Κοκκίνου και τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Έλλη Κοκκίνου- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Νατάσα Θεοδωρίδου- Πέτρος Ιακωβίδης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ