Όταν το 2010, ο Γιώργος Αλκαίος αποθεωνόταν από όλη την Ευρώπη τραγουδώντας στο Όσλο το τραγούδι «Ώπα» που πήρε την 8η θέση συγκεντρώνοντας συνολικά 140 βαθμούς, λίγοι γνώριζαν πως μετά ο τραγουδιστής θα έκλεινε τον κύκλο του ως τραγουδιστής.
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«Με τη Eurovision έκλεισα τον κύκλο του τραγουδιστή. Ξεκίνησα πολύ νωρίς. Ξεκίνησα από τα 19μου, τότε που πήγα στη Eurovision ήμουν 40. Έφυγα και δέκα χρόνια» ανέφερε στην εκπομπή Happy Day o τραγουδιστής που στον Α' Ημιτελικό το κομμάτι του έκανε θραύση και πέρασε ως 2ο!
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Ο ίδιος σχολίασε και την επιλογή του Γιώργου Περρή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, συμμετοχή που έλαβε αρκετά αρνητικά σχόλια.
«Αρχίσαμε με αρνητικά σχόλια στη Eurovision; Που το έχετε ξαναδεί αυτό; Καλλιτεχνικά είναι μια χαρά. Είναι σούπερ» είπε ο τραγουδιστής.